Muere Robert Duvall, leyenda de Hollywood y ganador del Oscar, a los 95 años

El actor Robert Duvall, uno de los nombres más respetados del cine estadounidense con papeles icónicos en “El Padrino”, “Apocalypse Now” y “Tender Mercies”, falleció el domingo 15 de febrero a los 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia.

Su esposa, la actriz argentina Luciana Pedraza, confirmó la noticia este lunes en redes sociales: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo”.

Una carrera de seis décadas

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Duvall construyó una filmografía que abarca más de 60 años y lo posicionó como uno de los actores más consistentes y versátiles de su generación. Su debut cinematográfico llegó en 1962 con “Matar un ruiseñor” (“To Kill a Mockingbird”), donde interpretó al enigmático Boo Radley junto a Gregory Peck.

Sin embargo, fue su colaboración con Francis Ford Coppola la que consolidó su estatus de leyenda. Como Tom Hagen, el abogado consigliere de la familia Corleone en “El Padrino” (1972) y su secuela “El Padrino II” (1974), Duvall ofreció una interpretación fría y calculada que le valió su primera nominación al Oscar.

En 1979 volvió a trabajar con Coppola en “Apocalypse Now”, donde su breve pero memorable papel como el teniente coronel Kilgore (famoso por la frase “I love the smell of napalm in the morning”) le ganó un BAFTA como Mejor Actor de Reparto y otra nominación al Oscar.

El Oscar y otros reconocimientos

Duvall ganó el Oscar a Mejor Actor en 1984 por su interpretación en “Tender Mercies” (“Gracias y favores”), donde encarnó a Mac Sledge, un cantante de country en decadencia que busca redención. La película también le valió un Globo de Oro.

A lo largo de su carrera acumuló siete nominaciones al Oscar, incluyendo menciones por “Apocalypse Now” (1979), “El Gran Santini” (1979) y “The Apostle” (1997), filme que también dirigió, escribió y produjo.

Entre sus trabajos más destacados figuran “MASH” (1970), “Network” (1976), “El juez” (2014) junto a Robert Downey Jr., y la miniserie “Lonesome Dove” (1989), por la que ganó un Emmy.

Vida personal y legado argentino

Duvall estaba casado desde 2005 con Luciana Pedraza, actriz y cineasta argentina originaria de Salta. La pareja se conoció en Buenos Aires y compartieron una profunda conexión con Argentina, donde incluso fueron dueños de un hotel llamado The House of Jasmine en Jujuy.

En una entrevista reciente con la revista People, Duvall destacó la importancia de Pedraza en su vida al cumplir 90 años: “La alegría de pasar cada día con mi amada esposa. Ella es un pilar de fuerza que me cuida diligentemente”.

El actor Robert Duvall y su esposa Luciana Pedraza, quien confirmó el fallecimiento del legendario intérprete el 15 de febrero de 2026. Crédito: AP

Sin servicio fúnebre

La familia comunicó que no habrá ceremonias formales. En su lugar, invitaron a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo “de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

Duvall deja un legado de rigor actoral, versatilidad y compromiso con el oficio que influenció a generaciones de actores. Su trabajo perdurará como testimonio de una era dorada del cine estadounidense.

