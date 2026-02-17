Vinícius Jr. se despachó con todo contra Gianluca Prestianni: “Los racistas son, ante todo, cobardes”

Después de lo acontecido entre Vinícius y Prestianni, el jugador del Real Madrid quiso lanzar un comunicado a través de sus redes sociales en el que dejó muy clara su postura al respecto.

Lo hizo en portugués y con una profunda decepción en cuanto a lo ocurrido pues, tal y como se pudo ver sobre el césped, estaba muy afectado por lo ocurrido.

A través de una publicación en Instagram, Vinícius ha manifestado: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarles. Nada de lo que ha pasado es nuevo en mi vida ni en la de mi familia”, ha escrito el jugador.

En el mismo comunicado, el futbolista ha mostrado su desconcierto ante la decisión arbitral tras la celebración de su gol, declarando: “Me han sacado una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender todavía por qué”. Además, ha criticado el procedimiento seguido por la organización, al calificarlo como un “protocolo mal ejecutado. No ha servido de nada”.

Pese a sentir que su protagonismo ha sido impuesto por las circunstancias, Vinícius se ha mostrado tajante al señalar: “No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, según su declaración.

Comunicado de la CBF en apoyo a Vinícius

La Confederación Brasileña de Fútbol salió públicamente a respaldar al delantero tras la acusación por presuntos dichos racistas.

El episodio se dio después de un golazo del atacante del Merengue, que celebró frente a la hinchada local y encendió el clima en la cancha. A partir de allí, se produjo el intercambio con el ex-Vélez, quien quedó señalado por el futbolista brasileño por supuestamente haberle dicho “mono”.

Las cámaras no lograron captar lo que se dijo en el momento de tensión. El argentino se cubrió con la camiseta mientras hablaba, lo que impidió registrar imágenes claras. Pese a eso, el hecho generó múltiples reacciones y declaraciones posteriores.

El comunicado se dio en paralelo a lo que fueron las durísimas palabras de Kylian Mbappé, quien pidió por la expulsión del delantero argentino de la Champions League: “El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí (NdeR: tapándose la boca) y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también. Después de este punto ha empezado todo lo que han visto”.

El comunicado de la CBF, en tanto, fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre su postura: “La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa. El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre”.

