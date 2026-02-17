Vinícius Jr. denunció racismo y detuvo partido del Benfica vs. Real Madrid

Un presunto episodio de racismo obligó a detener por varios minutos el partido entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League este martes. Vinícius Jr. denunció un supuesto insulto racista que caldeó los ánimos del encuentro en el Estadio Da Luz.

Al minuto 50 del segundo tiempo, un Real Madrid superior al conjunto portugués reflejó en el marcador su dominio en el juego gracias a una perla de videoteca que Vini Jr. se inventó por la banda izquierda.

El brasileño recortó y casi sin ángulo clavó la pelota en la esquina superior derecha del arco defendido por Trubin. El gol sería el detonante de una interrupción de casi 10 minutos.

VINI JR GOLAZO 😮‍💨☄️ pic.twitter.com/D09tF4XHhv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 17, 2026

En la celebración, Vinícius corrió hacia el banderín de córner y soltó un pequeño baile de celebración que fue interpretado por los fans y jugadores del Benfica como una provocación.

El atacante del Madrid recibió tarjeta amarilla por parte del árbitro francés François Letexier. En medio de una discusión con los jugadores del conjunto rival, Vini corrió hacia el silbante denunciando que Gianluca Prestiani le había insultado con racismo.

En la transmisión en vivo del partido se pudo ver cómo el jugador argentino se tapó la boca con la camiseta y esbozó una frase.

También se pudo observar claramente cómo Vini le enfatizaba al colegiado el uso supuesto de la palabra “mono” en su contra.

El momento en el que el argentino Prestianni llama "mono" a Vinícius Júnior en el Benfica-Real Madrid. Así lo denunció el brasileño.



Absolutamente vergonzoso.pic.twitter.com/J6Ju5lissp — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 17, 2026

A partir de ese momento, el encuentro se detuvo por un prolongado tramo y el ‘7’ del Madrid se retiró al banquillo, donde se le vio hablar con su entrenador Álvaro Arbeloa y el estratega rival José Mourinho.

En el campo, los ánimos estuvieron caldeados con un Kylian Mbappé enzarzado en una fuerte discusión con el argentino Nicolás Otamendi.

Al final, el encuentro pudo reanudarse, pero el brasileño pasó a ser villano, recibiendo pitos e insultos cada vez que tocaba la pelota.

También tuvo que sufrir el lanzamiento de botellas, vasos y encendedores por parte de los fans locales. El encuentro clausuró con victoria del Real Madrid 0-1. La vuelta de los dieciseisavos de final se jugará en el Santiago Bernabéu el miércoles 25 de febrero.

Vinícius Júnior ha denunciado públicamente episodios de racismo en más de 16 ocasiones desde que llegó al fútbol español, según recuentos de ESPN.

Organizaciones como el Movimiento contra la Intolerancia registran al menos 18 denuncias formales desde 2021, repartidas en al menos nueve estadios distintos.



