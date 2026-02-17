Mbappé exige la expulsión de Prestianni de la Champions: “Llamó cinco veces mono a Vinícius”

La victoria del Real Madrid ante el Benfica (0-1), que deja a los blancos a un paso de los octavos de final de Champions League, ha quedado totalmente eclipsada este martes por un nuevo episodio de racismo.

Kylian Mbappé, visiblemente molesto en la zona mixta del estadio da Luz, ha denunciado que el argentino Gianluca Prestianni insultó gravemente a Vinícius Jr. durante el encuentro, exigiendo una intervención inmediata y contundente por parte del organismo europeo.

“Lo que he visto es muy claro. El número 25 ha dicho cinco veces a Vini “eres un mono’”, aseguró el atacante francés, quien ofreció detalles sobre cómo se produjeron los hechos. Según Mbappé, el jugador del Benfica intentó camuflar los insultos, ya que “fue listo porque se escondió tras la camiseta para camuflar sus labios, pero la cara no miente. Le he dicho racista porque es lo que pienso”.

Insulto de Mbappé Prestianni

El crack francés, que estaba muy cerca de la polémica entre el argentino y el brasileño, lo dejó claro. “¡Eres un puto racista! ¡Eres un puto racista!”, le dijo el 10 en repetidas ocasiones al jugador del Benfica.

Asimismo, Mbappé fue tajante respecto al futuro del jugador rival en el torneo. “Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que la Uefa haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave”, sentenció. Para el diez del Real Madrid, la actitud de Prestianni es incompatible con el deporte profesional. “Este tipo de persona no es compañero de profesión”.

Pese a que el conjunto de Arbeloa fue superior en lo deportivo, logrando el triunfo gracias al gol de Vinícius Jr y a un gran rigor defensivo que anuló a un Benfica gris, el vestuario blanco abandonó Lisboa con sensación agridulce. Mbappé reconoció que su compañero “está muy triste” y restó valor al resultado final. “Hemos ganado el partido, pero no es lo importante; hay cosas mucho más importantes que el fútbol”.

