10 empleos desde casa que pagan más de $110,000 dólares al año

El trabajo remoto dejó de ser exclusivo de unos cuantos sectores. Hoy existen profesiones altamente especializadas que no solo permiten trabajar desde casa, sino que también ofrecen salarios medianos superiores a los $110,000 dólares anuales.

Estas son 10 de las mejor pagadas, según los datos disponibles.

1. Data scientist

Salario anual promedio: $112,590

Los científicos de datos analizan grandes volúmenes de información para extraer conclusiones estratégicas.

Pueden recopilar datos mediante encuestas o incluso extraer información de internet, y posteriormente desarrollan algoritmos y modelos que ayudan a las empresas a tomar decisiones de negocio más efectivas.

Para ejercer este puesto suele requerirse una licenciatura en matemáticas, estadística o ciencias de la computación.

Como ocurre con muchos empleos tecnológicos, gran parte del trabajo puede realizarse de manera remota.

2. Gerente de servicios médicos y de salud

Salario anual promedio: $117,960

También conocidos como ejecutivos o administradores del sector salud, estos profesionales coordinan servicios médicos y operativos dentro de hospitales, clínicas o prácticas privadas.

Pueden dirigir una instalación completa, un departamento específico o la consulta de varios médicos.

Aunque tradicionalmente era un trabajo presencial, hoy muchas de sus funciones de gestión pueden realizarse mediante herramientas digitales, lo que permite el trabajo desde casa.

Generalmente se exige una licenciatura como mínimo, aunque algunas empresas aceptan un grado asociado y otras prefieren maestría.

3. Analista de seguridad de la información

Salario anual promedio: $124,910

Estos especialistas protegen las redes y sistemas informáticos de las empresas frente a hackers y amenazas cibernéticas.

Además de implementar medidas preventivas, investigan incidentes de seguridad cuando ocurren brechas.

Normalmente cuentan con una licenciatura en tecnología informática o un campo relacionado.

Obtener certificaciones profesionales puede mejorar las oportunidades laborales.

Es un puesto tecnológico que frecuentemente puede desempeñarse de forma remota.

4. Actuario

Salario anual promedio: $125,770

Los actuarios ayudan a empresas y organizaciones a gestionar el riesgo financiero y la incertidumbre.

Utilizan matemáticas avanzadas y teoría financiera para estimar la probabilidad de que ocurran ciertos eventos y diseñar estrategias para mitigar posibles pérdidas.

Por lo general, se requiere una licenciatura en matemáticas, ciencias actuariales o negocios.

Muchos trabajan para compañías de seguros. Dado que su labor se basa en análisis numérico y modelado, es común que puedan desempeñarse desde casa.

5. Desarrollador de software

Salario anual promedio: $133,080

Los desarrolladores de software crean aplicaciones y sistemas informáticos, además de proponer mejoras y actualizaciones para programas existentes.

Una gran proporción de estos profesionales trabaja desde casa o bajo esquemas híbridos.

Para ingresar a esta carrera suele requerirse al menos una licenciatura, aunque algunas empresas valoran estudios de posgrado.

6. Gerente de ventas

Salario anual promedio: $138,060

Los gerentes de ventas supervisan la distribución de productos y servicios, establecen presupuestos y analizan datos de desempeño comercial.

Muchos desempeñan sus funciones de forma remota o combinando oficina y trabajo en casa.

Aunque es posible ganar altos ingresos en ventas sin título universitario, contar con una licenciatura en negocios puede aumentar las probabilidades de acceder a este tipo de cargo.

7. Gerente de recursos humanos

Salario anual promedio: $140,030

Estos profesionales coordinan funciones administrativas clave dentro de grandes organizaciones.

Se encargan de procesos de contratación, gestión de personal y supervisión de programas de beneficios.

Generalmente se requiere una licenciatura en recursos humanos, negocios u otra disciplina afín.

Algunas empresas exigen maestría. Aunque muchos trabajan en oficina, el puesto también puede ejercerse desde casa.

8. Científico en investigación informática y de la información

Salario anual promedio: $140,910

Estos especialistas utilizan la tecnología para resolver problemas complejos en empresas y organizaciones.

Suelen colaborar con científicos e ingenieros para enfrentar desafíos de alta complejidad tecnológica.

Muchas organizaciones prefieren que tengan una maestría en ciencias de la computación u otro campo relacionado, aunque el gobierno federal puede contratar con solo licenciatura.

Es una profesión compatible con modalidades remotas o híbridas.

9. Ingeniero de hardware informático

Salario anual promedio: $155,020

Los ingenieros de hardware diseñan y desarrollan componentes físicos de computadoras, como procesadores, redes y routers.

También realizan pruebas y ajustes a sus creaciones.

Para ejercer esta carrera se requiere normalmente una licenciatura en ingeniería informática o campo similar, además de sólidos conocimientos de programación.

Es otra profesión que puede adaptarse al trabajo remoto.

10. Gerente de marketing

Salario anual promedio: $161,030

Los gerentes de marketing diseñan estrategias para generar interés en productos y servicios.

Desarrollan campañas promocionales y colaboran con directores de arte y agentes de ventas publicitarias.

La mayoría necesita una licenciatura en marketing o comunicaciones. Obtener una maestría puede mejorar las oportunidades de crecimiento profesional.

Muchas de sus funciones pueden realizarse desde casa.

Sigue leyendo:

– Tengo mi LinkedIn actualizado, pero no consigo trabajo: 5 errores que estás cometiendo

– ¿Vale la pena trabajar 70 horas a la semana en tecnología?

– Cuánto te cobran de impuestos en Nueva York si tienes un sueldo de $100,000