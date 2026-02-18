Gianluca Prestianni, el argentino acusado de llamar “mono” a Vinícius Jr., burlarse de México y agredir a un brasileño

Gianluca Prestianni es el nombre en tendencia en las últimas horas. El argentino ha obtenido relevancia mediática, pero no por su fútbol, sino por un incidente en la victoria del Real Madrid 0-1 ante Benfica por la Champions League.

El volante fue acusado por Vinícius Jr. de haberle llamado “mono”. Esta exposición no solo ha hecho que la UEFA abra una investigación, sino que ha posado la lupa sobre sus antecedentes.

Los tres pecados de Gianluca Prestianni

La burla a México

Cuando México eliminó a Chile del Mundial Sub-20 en ese país, ‘Chicha’ Sánchez celebró bailando en el hotel de concentración.

Luego de que la selección argentina eliminara a México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 disputado en Chile, Prestianni encabezó una polémica celebración imitando ese mismo baile, generando descontento.

La CARGADA de Gianluca PRESTIANNI tras el TRIUNFO de Argentina contra México en los CUARTOS DE FINAL del Mundial Sub 20.

La polémica escaló aún más cuando parte del plantel argentino salió del estadio con la música de El Chavo del 8. Un gesto interpretado por algunos sectores como una provocación hacia México tras la eliminación.

La agresión a un brasileño

Ocurrió en 2022, cuando Prestianni tenía apenas 16 años, durante el Torneo Sub‑17 de Montaigu, uno de los certámenes juveniles más prestigiosos del mundo.

Argentina había perdido 1–2 ante Brasil, con goles de Endrick y Luis Guilherme. Al final del encuentro, varios jugadores celestes se enzarzaron en una discusión que escaló rápidamente.

En medio de la trifulca, Prestianni, que llevaba la camiseta número 11, se acercó al brasileño Dalla Corte y le propinó par de puñetazos en el rostro, lo que terminó de desatar la batalla campal entre ambos equipos.

En el vídeo se ve a PRESTIANNI (🇦🇷#11) agrediendo al brasileño Dalla Corte (🇧🇷#4).



Ocurrió en 2022, en la final del “Mundial” de Montaigu, que enfrenta en Francia a selecciones sub-17.



Brasil ganó la final, 2-1. pic.twitter.com/Ya0LG7esYZ — mr. mØnk (@soccermemoriess) February 18, 2026

El último pecado de Prestianni lo ha puesto en la diana pública con tan solo 20 años. El extremo se tapó la boca con la camiseta y, según denuncian jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé, dijo “mono” a Vinícius hasta en cinco ocasiones.

¿Quién es Gianluca Prestianni?

Gianluca Prestianni nació el 31 de enero de 2006 en Ciudadela, Buenos Aires. Surgió de la cantera de Vélez Sarsfield, donde debutó en Primera División con apenas 16 años, en 2022.

En 2024, Benfica apostó por él como un proyecto a futuro y lo incorporó a su plantel profesional. Allí se consolidó como extremo derecho. Fue subcampeón del Mundial Sub-20 con Argentina y ya debutó con la mayor el 14 de noviembre de 2025.



