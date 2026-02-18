Thierry Henry explota contra Prestianni: “Que demuestre la clase de hombre que es”

Thierry Henry, exjugador y panelista de la cadena CBS, explotó contra Gianluca Prestianni luego de los supuestos comentarios racistas contra Vinícius Jr.

El francés dirigió su mensaje en apoyo al brasileño y exhortó al futbolista del Benfica a revelar que dijo al taparse la boca con la camiseta.

“Se puso la camiseta en la boca. Claramente es algo sospechoso, porque no quiere que la gente vea lo que dijo. Ahora veamos la clase de hombre que es, que nos diga lo que dijo”, añadió.

“Todos tenemos mucho respeto por el Benfica, pero ese individuo (Gianluca Prestianni) tiene que dar explicaciones. Lo ha dicho Kylian Mbappé. No puede salir ahí y decir “no he dicho nada”. ¿Por qué te tapas la boca entonces? He llamado a Mbappé para saber qué es lo que ha dicho ese tipo”, añadió Henry.

El campeón del mundo relató que se siente identificado con lo que está viviendo Vinícius Jr. porque le pasó muchas veces en su carrera.

“Me identifico completamente con lo que le está pasando a Vinícius. Me pasó muchas veces cuando era jugador. Hay veces que sientes que estás solo porque es tu palabra contra la suya y porque no sabemos qué es lo que dijo”, aseguró Henry.

“Lo que vimos es algo que no queremos ver nunca, y no me importa qué camiseta lleve Vinícius. He escuchado a alguna gente que dice que es que siempre le pasa a él, ¿Y a quién le importa?”.

Kylian Mbappé tampoco dudó en ponerse del lado de su compañero y denunció que sí escuchó como Prestianni llamó “mono” a Vinícius Jr. tras su gol.

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”, denunció Mbappé.