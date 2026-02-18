Científicos e historiadores demandan al Gobierno de Trump por “borrar” la historia de los parques nacionales

Varias organizaciones de defensa de parques y otros están demandando a la administración del presidente Donald Trump, describiéndolo como un esfuerzo por “borrar la historia y socavar la ciencia” en los parques nacionales de Estados Unidos.

La demanda argumenta que el gobierno republicano identificó y empezó a retirar cientos de carteles de los parques nacionales, incluida una exhibición en el Parque Histórico Nacional Independence de Filadelfia que conmemora el legado de los esclavos de George Washington, carteles que precisan las amenazas climáticas en Fort Sumter, carteles vinculados con el cambio climático en el Parque Nacional Glacier y un letrero que explica la participación de un miembro de una de las primeras expediciones a Yellowstone en una masacre de nativos americanos en Grand Teton.

El reclamo acusa a la administración de “montar una campaña sostenida para borrar la historia y socavar la ciencia, de modo que los parques ya no ‘reflejen diferentes orígenes culturales, edades, educación, género, capacidades, etnias y necesidades’ ni ‘reflejen la investigación científica y académica actual'”.

Asimismo, afirma que el gobierno de Trump está buscando “borrar del debate sobre los parques nacionales los hechos históricos o científicos que esta administración desaprueba”.

Un fallo separado esta semana ordenó al Servicio de Parques Nacionales restaurar la exposición de Filadelfia sobre los esclavos, informó The Hill.

“Al presentar este litigio, defendemos el alma de nuestros parques nacionales”, aseguró una declaración escrita de Alan Spears, director sénior de recursos culturales de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, uno de los grupos que demandó.

“Censurar la ciencia y borrar la historia de Estados Unidos en los parques nacionales son amenazas directas a todo lo que estos lugares increíbles y nuestro país representan”, añadió Spears.

Las supuestas eliminaciones se producen en respuesta a una orden del mandatario del año pasado que instruía al Departamento del Interior a garantizar que los monumentos, memoriales, estatuas y marcadores públicos “no contengan descripciones, representaciones u otro contenido que menosprecie inapropiadamente a los estadounidenses”.

Después, un memorando de la administración ordenó al servicio de parques revisar todo el contenido público en busca de mensajes que menosprecien a los estadounidenses o que “enfatizan asuntos no relacionados con la belleza, abundancia o grandeza” de las características naturales.

Lo mencionado antes dio lugar a que el personal ofreciera información vinculada con el maltrato a los nativos americanos, información vinculada con la esclavitud e información sobre el cambio climático y otros problemas ambientales.

Cuando se comunicó para realizar comentarios, un vocero del Departamento del Interior expresó lo siguiente: “La Orden del Secretario 3431 ordenó una revisión de cierto contenido interpretativo para garantizar que los parques cuenten la historia completa y precisa de los Estados Unidos“.

La demanda fue presentada por la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, la Asociación Estadounidense de Historia Estatal y Local, la Asociación de Guardabosques de Parques Nacionales, la Coalición para la Protección de los Parques Nacionales de Estados Unidos, la Sociedad de Diseño Gráfico Experiencial y la Unión de Científicos Preocupados.

