Giancarlo Stanton ve su carrera incompleta en Yankees sin una Serie Mundial

Giancarlo Stanton va a su temporada número nueve con los Yankees de Nueva York, aunque siente que está incompleta sin un título de Serie Mundial.

“Definitivamente está incompleto”, dijo el martes antes de su novena temporada con el uniforme a rayas. “El objetivo de ser un Yankee es ser campeón”.

El slugger de 36 años de edad le quedan dos años restantes de su contrato con los Yankees y está a solo 47 jonrones de los 500 de por vida en las Grandes Ligas.

Stanton lidió con una lesión en su codo durante la temporada pasa que lo hizo perderse 70 juegos, aunque dijo que esté año está listo desde el comienzo y que sigue recibiendo tratamiento.

“Estoy bien. Listo para empezar”, sostuvo Stanton. “Como dije antes, (el dolor) no se va a ninguna parte. Siempre habrá mantenimiento, pero no me impidió trabajar”.

Aaron Boone valora la presencia de Stanton en el lineup de Yankees

Aaron Boone valora la presencia de Stanton en el lineup de los Yankees para la temporada 2026, además de brindar consejos y ayuda para los bateadores más jóvenes del equipo.

“Simplemente procesa las cosas muy bien y se beneficia mucho de lo que ve: la experiencia, las veces que se enfrenta a un lanzador, cómo procesa eso y cómo lo aplica en futuros turnos al bate contra otros jugadores”, dijo Boone. “Creo que se conoce increíblemente bien como bateador, pero su presencia en nuestro equipo es enorme”.

Boone también destacó que, ante la aparición de varios bateadores zurdos en el lineup, tener a Stanton en el medio brinda balance y fuerza a la ofensiva de los Yankees.

“Con la creciente presencia de zurdos en los últimos años, su presencia en el medio es realmente importante”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone. “Es como tener a ese tipo ahí, ese es Big G en el medio”.

