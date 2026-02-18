La Casa de los Famosos 6 arrancó con un elenco de impacto

Telemundo inauguró una nueva etapa de La Casa de los Famosos 6 con una gala que apostó por una producción más ambiciosa que en años anteriores. La conducción estuvo a cargo de Javier Poza y Jimena Gállego, quienes guiaron una noche marcada por sorpresas, visitas especiales y el esperado anuncio de las 21 celebridades que convivirán bajo vigilancia constante.

Desde días antes, su conductora había adelantado que este inicio sería “bien diferente”, prometiendo un nivel de despliegue que superaría lo visto en entregas previas. Finalmente, la cadena cumplió y reveló el secreto que había mantenido bajo llave: la lista completa de habitantes.

Los confirmados de la temporada

El grupo inicial destacó por nombres conocidos del entretenimiento latino. La primera confirmada fue la exreina de belleza mexicana Lupita Jones, seguida por el influencer mexicano Kunno y la influencer mexicoestadounidense Jailyne Ojeda.

Más adelante, Telemundo anunció a la actriz mexicana Laura Zapata, la influencer colombiana Yina Calderón (quien destacó en “La Casa de los Famosos Colombia”), la creadora mexicana Caeli y Kenny Rodríguez, dominicano-estadounidense que participó en “Love Island USA”.

Aunque Yina Calderón aparecía entre las confirmadas, la gala reveló que finalmente no ingresará a la casa y será panelista durante la temporada.

La lista completa de participantes

Lupita Jones.

Kunno.

Jailyne Ojeda.

Laura Zapata.

Caeli.

Kenny Rodríguez.

Josh Martínez.

Laura González.

Fabio Agostini.

Zoe Bayona.

Stefano Piccioni.

Julia Argüelles.

Celinee Santos.

Yoridan Martínez.

Vanessa Arias.

Kenzo Nudo.

Curvy Zelma.

Eduardo Antonio.

Horacio Pancheri.

Oriana Marzoli.

Sergio Mayer.

La dinámica seguirá el formato clásico con los habitantes que se nominarán entre sí, mientras que el público decidirá a quién salvar. La edición previa entregó 200,000 dólares al ganador, mientras que el segundo y tercer puesto recibieron 100,000 y 50,000 dólares.

Lo que dejó el estreno

Jailyne Ojeda se convirtió en la primera líder tras contestar la quinta llamada. Además de la inmunidad, tendrá acceso a la suite con un acompañante y podrá competir por la salvación. La influencer tuvo que elegir al primer nominado de la temporada y señaló a Kenny.

Más adelante, Yoridan quedó fuera de la casa temporalmente. La sexta llamada obligaba a quien la atendiera a seleccionar a alguien para enviarlo a “El Destierro”, un espacio con condiciones precarias por 48 horas. Lupita Jones contestó y eligió a Yoridan para ese aislamiento.

Así quedaron los cuartos

Tierra

Oriana Marzoli (Capitana), Stefano Piccioni (Capitán), Kenny Rodríguez, Kunno, Kenzo Nudo y Zoe Bayona.

Agua

Laura Zapata (Capitana), Laura González (Capitana), Curvy Zelma, Celinee Santos, Sergio Mayer y Vanessa Arias.

Fuego

Lupita Jones (Capitana), El Divo (Capitán), Josh Martínez, Julia Argüelles, Caeli y Horacio Pancheri.

Mientras tanto, Fabio y Yoridan comparten “El Destierro”, y Jailyne Ojeda mantiene su posición como líder de la primera semana.

