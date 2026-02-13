Manelyk González cuenta detalles de La Casa de los Famosos 6 

La creadora mexicana de contenido Manelyk González habló de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, que asegura será una temporada inolvidable.

En su cuenta de TikTok, la influencer anunció que hará transmisiones sobre el programa desde el 17 de febrero. “Les tengo otra sorpresita también ese día, que no van a verlo en otro lado. Lo van a poder ver por sus pantallas también, pero va a suceder aquí”, adelantó.

La ex Acapulco Shore, quien ha participado en varias temporadas del reality, indicó que está nuevamente dentro del proyecto, dando a entender que formará parte de los panelistas.

“Va a ser un show muy bueno, el panel también va a estar muy bueno”, comentó a sus seguidores.

Además, señaló: “Van a tener que soportarme, hasta las que no son fan de mi devoción van a tener que venir”.

Manelyk González aseguró que será una pieza clave en el inicio del programa de telerrealidad.

El estreno del programa tendrá muchas sorpresas, ya que ese día anunciarán a algunos participantes y de seguro comenzarán con las dinámicas para que el juego arranque con más emoción.

Por ahora, están confirmadas algunas figuras como Laura Zapata, Lupita Jones y el creador de contenido Kunno. También ha sido bastante mediática la incporporación de Yina Calderón, conocida por su fuerte personalidad.

Este reality show ha sido bastante exitoso durante al menos cinco años, generando situaciones controversiales, amoríos y hasta amistades que el público recuerda con mucho cariño.

Hasta el momento, quienes han ganado este programa son Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson y más recientemente Caramelo, quien logró el triunfo en una edición all-stars.

Sigue leyendo:

· La Jefa reaparece para hablar de los próximos habitantes de La Casa de los Famosos

· ‘Ganó el rey de los animales’: exparticipantes de La Casa de los Famosos se burlan de Alfredo Adame tras su victoria en La Granja VIP

· Alfredo Adame revela su tenso vínculo con Pati Chapoy: “Le sé muchas cosas”

