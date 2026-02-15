Lupita Jones aclara qué no soportará en La Casa de los Famosos 6

La actriz mexicana Lupita Jones habló del contenido que se muestra en La Casa de los Famosos y explicó que no todo lo que se ha mostrado en el reality show de la cadena Telemundo es algo que le guste.

En un video que subieron en la cuenta en Instagram oficial del programa dijo que, por ejemplo, no está de acuerdo cuando algunas personas bailan de forma inapropiada frente a todos.

Esto generalmente ocurre en las fiestas de los viernes, en donde los habitantes se relajan y muestran un lado divertido a la audiencia. Sin embargo, la Miss Universo 1991 considera que no le gustan ese tipo de shows. “Ay, no, mi reina, eso ve a hacerlo tú solita con tu pareja en tu casa, pero eso de querer ganar likes enseñando las pi*** pues no está padre”, dijo.

Otro aspecto con el que no está muy a gusto es con los inventos en la cocina. La mexicana piensa en que se pueden enfermar si mezclan ingredientes no aptos y riesgoso, pues se pueden enfermar. “Hay poquitos baños, imagínense”, comentó.

Justamente de ese tema también habló y afirmó que será muy cuidadosa con la limpieza de este espacio que le parece clave. “No al desorden, no a la suciedad, el baño se tiene que limpiar”.

Las cosas con las que sí se mostró de acuerdo son, por ejemplo, ser una persona generosa, que pueda ofrecer de comer o beber o los demás. “Para que no te digan la come sola”, bromeó.

Acerca del cuidado de la imagen, cree que es importante apostar a la premisa de menos es más y no caer en exageraciones.

Lupita Jones comentó que también le gusta pensar antes de reaccionar, pues cree que es una herramienta fundamental en este tipo de realities. “Es lo mejor que podemos hacer porque vaya, estoy segura de que se van a presentar situaciones en las que la víscera va a estar a todo lo que da”, afirmó.

