Kunno dice cuál es su mayor temor de entrar a La Casa de los Famosos 

Faltan apenas unos días para que estrenen La Casa de los Famosos y el creador de contenido Kunno ha contado algunos detalles de lo que espera vivir en esta experiencia.

En una entrevista con el programa Hoy Día contó varios detalles de las expectativas que tiene para esta competencia, en la que compartirá junto a figuras como Laura Zapata, Lupita Jones y Caeli.

Una de las cosas que reveló el creador de contenido fue acerca de su mayor temor por entrar a la “telenovela de la vida real”, como también es conocido este programa de telerrealidad.

“Me da miedo enamorarme. No sé, todo puede pasar. Voy a tener cuatro meses ahí encerrado. Yo no puedo estar en abstinencia, tengo que estrenar esa suite”, dijo el mexicano.

La entrevistadora le preguntó qué pasaría con su novio, pues estarán distanciados y bromeó con que amor de lejos, felices los tres.

Kunno en La Casa de los Famosos 6

Otra de las preguntas que le hicieron fue acerca de esos tres ingredientes que llevará al programa y aseguró que no faltarán las risas, el amor y las polémicas.

Kunno contó que esta plataforma será una oportunidad para que la gente vea lo espontáneo que es, pero también para que vean cómo es de creativo, siempre usando la espontaneidad.

Por último, envió un mensaje a sus seguidores, que serán clave para ayudarlo a avanzar dentro del reality show de la cadena Telemundo. “Muchas gracias por todo su apoyo, la verdad es que me han aconsejado muchísimo y todo esto es por ustedes”, señaló.

La Casa de los Famosos 6 promete ser una temporada llena de sorpresas, drama y probablemente romance. Este programa se ha convertido en un rotundo éxito para Telemundo, debido a que generan una gran expectativa entre el público que se engancha con las distintas tramas que se generan dentro de la mansión ubicada en México.

