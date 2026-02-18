Los estados más peligrosos para viajar sin acompañante en EE.UU.

Viajar solo por Estados Unidos puede ser una experiencia transformadora. Sin embargo, elegir el destino correcto no solo depende del presupuesto o las atracciones turísticas. Un nuevo estudio nacional revela cuáles son los estados con mayor y menor riesgo para quienes exploran el país sin compañía, tomando en cuenta desde tasas de crimen hasta acceso a servicios de emergencia.

La investigación, realizada por Timeshare Exit Team, evaluó la seguridad para viajeros en solitario utilizando 8 métricas ponderadas: delitos violentos y contra la propiedad, accidentes fatales de tránsito, porcentaje de carreteras en mal estado, acceso a hospitales, disponibilidad de paramédicos, frecuencia de desastres naturales y crímenes de odio.

Los estados con mayor riesgo para viajeros solitarios

El estudio coloca a Nuevo México en el primer lugar como el estado con mayor puntaje de riesgo general (67.26). Lidera el país en delitos violentos, con 521.89 incidentes por cada 100,000 habitantes, y ocupa el tercer lugar en accidentes fatales de tránsito. Además, casi el 34% de sus carreteras están en mal estado, lo que aumenta el peligro para quienes planean recorrer largas distancias por carretera.

En segundo lugar se encuentra Arkansas (62.63), impulsado principalmente por la tasa más alta de delitos contra la propiedad en la nación: 2,904 por cada 100,000 residentes. También figura entre los estados con más accidentes fatales, lo que representa un doble riesgo para viajeros que conducen solos.

Tennessee ocupa el tercer puesto (56.35) con la segunda tasa más alta de delitos violentos en el país y una frecuencia considerable de desastres naturales. Para quienes viajan sin red de apoyo cercana, estos factores pueden complicar la respuesta ante emergencias.

En la cuarta posición aparece Texas (56.24), que lidera en frecuencia de desastres naturales, con un promedio de 4.1 eventos por año. A esto se suman niveles elevados de delitos contra la propiedad.

Colorado completa el top cinco (55.25), destacándose por la tercera tasa más alta de delitos contra la propiedad y una de las mayores incidencias de crímenes de odio entre los 10 primeros estados del ranking.

El sexto lugar es para Oklahoma (53.65), que combina alta criminalidad violenta, accidentes fatales y desastres recurrentes. Le siguen Carolina del Sur (#7) y Alabama (#8), ambos con tasas elevadas de accidentes mortales en carretera.

En el noveno puesto se ubica California (53.23), segundo a nivel nacional en porcentaje de carreteras en mal estado (34.9%) y quinto con menor disponibilidad de hospitales per cápita, un dato relevante para quienes dependen de atención médica inmediata durante un viaje.

Cierra el top 10 Oregon (52.45), que presenta la segunda tasa más alta de delitos contra la propiedad y la quinta más alta de crímenes de odio en el país.

Hay sitios dentro de EE.UU. a los que es mejor viajar con compañía. (Foto: Shutterstock)

Los estados más seguros para viajar solo

En el extremo opuesto del ranking, Maine se posiciona como el estado más seguro en general (#48), con la tasa más baja de delitos violentos y una de las menores frecuencias de desastres naturales.

Le siguen New Hampshire (#47) y West Virginia (#46), ambos con niveles relativamente bajos de criminalidad.

Indiana (#45) y Wyoming (#44) completan el grupo de los 5 estados más seguros. No obstante, el caso de Wyoming demuestra que incluso los estados mejor posicionados pueden tener riesgos específicos: registra la segunda tasa más alta de accidentes fatales en carretera a nivel nacional.

¿Qué significa esto para los viajeros desde Nueva York?

Para los neoyorquinos que planean viajes en solitario, especialmente escapadas de fin de semana o road trips, el estudio subraya la importancia de investigar más allá de las atracciones turísticas.

Factores como el estado de las carreteras son cruciales para quienes conducen largas distancias. Asimismo, la disponibilidad de hospitales y paramédicos puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

La frecuencia de desastres naturales también juega un papel importante. Texas, con un promedio de más de 4 eventos al año, expone a los viajeros a huracanes, tormentas severas o inundaciones, fenómenos que pueden alterar itinerarios y generar riesgos adicionales.

Seguridad no es sinónimo de miedo

Expertos en viajes recomiendan no interpretar estos datos como una razón para cancelar planes, sino como una herramienta para planificar con mayor conciencia. Tomar medidas como contratar seguro de viaje, compartir itinerarios con familiares, revisar alertas meteorológicas y evitar zonas con alta criminalidad puede reducir significativamente el riesgo.

Además, muchos de los estados clasificados con mayor puntaje de riesgo siguen siendo destinos populares por sus parques nacionales, ciudades vibrantes y riqueza cultural. La clave está en informarse y adoptar precauciones razonables.

Viajar solo puede ser una experiencia enriquecedora y liberadora. Este estudio simplemente recuerda que, en un país tan diverso como lo es EE.UU., las condiciones de seguridad varían ampliamente según la región. Para quienes salen desde Nueva York en busca de nuevas aventuras, conocer estos datos puede marcar la diferencia entre un viaje memorable y una experiencia complicada.

La planificación estratégica, basada en información confiable, sigue siendo la mejor compañera de cualquier viajero en solitario.

