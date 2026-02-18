Manny Pacquiao volverá a pelear en exhibición contra Ruslan Provodnikov

Manny Pacquiao volverá al ring de boxeo y peleará en una exhibición, el 18 de abril, contra el campeón mundial peso welter junior Ruslan Provodnikov.

Pacquiao, de 47 años, peleó por última vez el 19 de julio contra el campeón wélter del CMB, Mario Barrios, y perdió por empate mayoritario. Dos jueces calificaron el combate como empate y Max DeLuca le otorgó la victoria a Barrios por 115-113.

La pelea será en el Thomas & Mack Center, arena ubicada en Las Vegas. Este recinto albergó varias peleas notables en la década de 1990 antes de la construcción del MGM Grand Garden Arena y luego del T-Mobile Arena, que se convirtieron en los hogares principales de los principales combates de Las Vegas.

“Regresar a Las Vegas significa mucho para mí y estoy emocionado de trabajar con un equipo enfocado en crear una experiencia de primer nivel para los aficionados”, declaró Pacquiao. “Regreso para darles una gran pelea y estoy listo”.

‼️ Announced: Manny Pacquiao will face Ruslan Provodnikov in a 10-round welterweight exhibition match on April 18th at Thomas and Mack Center in Las Vegas. pic.twitter.com/4MZndvZCLc — Ring Magazine (@ringmagazine) February 18, 2026

Tyson Fury quiso regresar al boxeo tras tragedia de Anthony Joshua

Tyson Fury dice que su regreso al boxeo fue impulsado por las muertes de dos amigos de su rival Anthony Joshua en un accidente automovilístico en diciembre.

El ex dos veces campeón de peso pesado Fury (34-2-1) pondrá fin a un retiro de 15 meses del ring el 11 de abril contra el ruso Arslanbek Makhmudov (21-2) en el Tottenham Hotspur Stadium.

Joshua sufrió un accidente automovilístico en Nigeria en el que murieron sus amigos cercanos Sina Ghami y Latif ‘Latz’ Ayodele. Una semana después, Fury anunció su regreso.

Cualquier plan para pelear con Joshua este año se dejó de lado, pero Fury reconoció cómo su compatriota británico y viejo rival jugó un papel en su regreso.

“Mañana puede que nunca llegue y supongo que el mayor punto de inflexión en este regreso para mí fue la tragedia que sucedió con Anthony Joshua”, dijo Fury.

