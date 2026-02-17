Alcaldesa de Los Ángeles exige dimisión de Casey Wasserman como presidente de LA28

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió públicamente la renuncia de Casey Wasserman como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En una entrevista con Dana Bash en CNN, Bass calificó como “desafortunado” que los organizadores respalden a Wasserman tras revelarse que intercambió correos electrónicos de tono coqueto con la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell hace dos décadas.

“Mi opinión es que debería dimitir”, afirmó Bass, dejando claro que su postura difiere de la adoptada por la junta directiva de LA28. “Debemos analizar el liderazgo”, añadió, subrayando que su prioridad es garantizar que la ciudad esté “completamente preparada” para albergar la justa olímpica.

Los Angeles mayor Karen Bass is calling for Casey Wasserman to step down from his position on the board of the #LA28 Olympic committee amid fallout from his ties to Jeffrey Epstein



Junta de LA28 respalda a Wasserman

El comité ejecutivo de LA28 —subdivisión de una junta de 35 miembros— anunció recientemente que revisó la conducta pasada de Wasserman y determinó que, con base en los hechos y en su “fuerte liderazgo”, debe continuar en el cargo.

Para ello, contrataron a la firma legal O’Melveny & Myers LLP, que evaluó las interacciones del empresario con Maxwell y con el fallecido financiero Jeffrey Epstein. Según el comité, Wasserman cooperó plenamente en el proceso.

Los intercambios de correos ocurrieron antes de que se hicieran públicos los delitos de Maxwell y antes de que fuera condenada por reclutar adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein.

Al menos 10 políticos del área de Los Ángeles —incluido un tercio de los 15 miembros del Concejo Municipal— han solicitado la renuncia de Wasserman, argumentando que la controversia distrae de la preparación del evento.

Wasserman vende su empresa en un futuro incierto

En medio de la controversia, Wasserman anunció que venderá su empresa de deportes y entretenimiento, decisión interpretada como un intento por contener el impacto reputacional.

Cabe recordar que fue el entonces alcalde Eric Garcetti quien eligió a Wasserman hace más de una década para liderar la candidatura y organización olímpica.

