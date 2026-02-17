Ronda Rousey y Gina Carano pelearán en el primer evento de MMA en Netflix tras años en el retiro

17 años después de su última pelea, la actriz y exluchadora de Artes Marciales Mixtas (MMA), Gina Carano, volverá a la jaula para pelear contra la legendaria Ronda Rousey, quien tiene casi una década sin luchar.

El histórico duelo, programado para el 16 de mayo de 2026 en el Intuit Dome de Los Ángeles, será el primer evento de MMA transmitido en vivo por Netflix y el debut de Most Valuable Promotions (MVP) en este deporte.

Este martes, Most Valuable Promotions y Netflix anunciaron un combate que durante años fue considerado un imposible dentro del mundo de las Artes Marciales Mixtas.

A LEGACY SHOWDOWN 🔥 #RouseyCarano



RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO

Saturday May 16

Saturday May 16

LIVE only on Netflix

El duelo se disputará en peso pluma (145 libras), bajo las reglas unificadas de MMA, a cinco asaltos de cinco minutos, con guantes de cuatro onzas y dentro de una jaula hexagonal.

El evento será transmitido en vivo y sin costo adicional para los más de 300 millones de suscriptores de Netflix en todo el mundo.

El combate entra dentro de la nueva parrilla de eventos de la plataforma que ya había roto récords con su incursión en el boxeo con la histórica pelea entre Jake Paul y Mike Tyson. También con la segunda pelea de Taylor y Serrano.

La conferencia de prensa inaugural se realizará el jueves 5 de marzo en el Intuit Dome y será conducida por Ariel Helwani.

Entretanto, los boletos saldrán a la venta ese mismo día a la 1:00 p.m. ET a través de Ticketmaster. De momento, los fans pueden registrarse en una web especial habilitada para la preventa.

Pelea entre leyendas de la MMA y de Hollywood

Por un lado, Rousey (12-2), excampeona de UFC y medallista olímpica, vuelve a competir por primera vez desde diciembre de 2016, cuando fue noqueada por Amanda Nunes en UFC 207. Ese fue su último combate profesional antes de retirarse del deporte y pasar a WWE.

“Llevo mucho tiempo esperando para anunciar esto. Gina Carano y yo nos batiremos en la mayor superpelea en la historia de los deportes de combate femeninos. Esto es para los fans del pasado, del presente y del futuro”, publicó en X.

Been waiting so long to announce this: Me and @ginacarano are gonna throw down in the biggest super fight in women’s combat sport history!

And we’re partnering with the fighter-first promotion @MostVpromotions as well as the baddest streamer on the planet @netflix! This is for… pic.twitter.com/vR9IxchOO2 — Ronda Rousey (@RondaRousey) February 17, 2026

Por su parte, Carano (7-1), una de las primeras mujeres en incursionar en las MMA, regresa tras haber peleado por última vez en agosto de 2009, contra Cris Cyborg.

“Ronda vino a mí con respeto y me dijo que solo hay una persona por la que regresaría. Es un honor. Creo que saldré victoriosa, pero sé que no será fácil. Qué momento para estar viva”, declaró la actriz en un comunicado al que tuvo acceso El Diario de Nueva York.

Rousey, al igual que Carano, ha sido pionera dentro de las Artes Marciales Mixtas. La oriunda de Riverside fue la primera mujer firmada por UFC, primera campeona bantamweight, primera mujer en el Salón de la Fama de UFC, y estrella de la WWE y de Hollywood.

Con respecto a Carano, fue pionera absoluta, primera gran estrella femenina de las MMA, protagonista del primer evento estelar femenino de alto perfil (vs. Cris Cyborg en 2009) y actriz en franquicias como ‘Fast & Furious’, ‘Deadpool’ y ‘The Mandalorian’.

De hecho, Gina Carano fue despedida mientras se grababa ‘The Mandolorian’ por una serie de publicaciones en redes sociales que generaron fuerte controversia.

Carano compartió en sus redes sociales, específicamente en Instagram Stories, un mensaje que comparaba la situación política actual de los republicanos en Estados Unidos con la persecución de los judíos durante la Alemania nazi.

La actriz, que interpretaba a Cara Dune, fue señalada por algunos sectores mediáticos por sus posturas críticas hacia ciertos movimientos sociales y políticos.



