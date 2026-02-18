Pareja se prendió fuego al pelear en una calle en el Alto Manhattan, Nueva York

Un joven de 27 años fue hospitalizado con quemaduras graves en todo el cuerpo tras rociarse con gasolina y prenderse fuego a propósito durante una discusión con su novia en una calle del Alto Manhattan (NYC), de madrugada.

Su pareja, también de 27 años, sufrió quemaduras en las manos al intentar apagar las llamas, según la Policía de Nueva York.

El horror comenzó cuando ambos discutían cerca de su auto en Cabrini Blvd. a la altura de la calle W. 177th en Washington Heights y de repente el hombre se roció con gasolina, la madrugada del martes alrededor de las 12:30 a.m.

Luego se prendió fuego, indicó Daily News. Mientras la mujer intentaba apagar las llamas con sus manos, se extendieron al auto, que también se incendió, informaron las autoridades.

Los bomberos FDNY llegaron rápidamente y apagaron el incendio. Los médicos llevaron al hombre al Hospital Harlem, donde se espera que sobreviva. La mujer fue trasladada al New York-Presbyterian Hospital Columbia con quemaduras en las manos. Sus nombres no han sido revelados.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En septiembre del año pasado una mujer envuelta en llamas saltó fatalmente de un tejado a una altura de 6 pisos en Brooklyn (NYC). También en ese condado en mayo de 2025 Lashawn Duffie fue sentenciado a entre 38 años de cárcel y cadena perpetua por matar brutalmente a su ex novia Sugerys Ramírez atándola a una silla y quemándola dentro de un apartamento que estaba ocupando de manera ilegal.

En noviembre de 2024 un hombre de 48 años murió después de prenderse fuego frente a una iglesia en el Lower East Side de Manhattan (NYC). En abril de ese año Max Azzarello (37), “teórico de la conspiración”, murió horas después de prenderse fuego en un parque de Manhattan frente al tribunal donde era juzgado el entonces ex mandatario Donald Trump, quien se encontraba en el edificio al momento de la tragedia.

En otro caso similar, en 2018 David Buckel (60), conocido abogado de los derechos de la comunidad homosexual y activista ambiental, se quemó vivo en un parque en Brooklyn (NYC), dejando una nota suicida en protesta por el daño al planeta que causa el uso de hidrocarburos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda