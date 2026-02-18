Terrance Gore, exjugador de Yankees y Mets, murió por paro cardiaco tras operación de apendicitis

La causa de la muerte de Terrance Gore, exjugador de New York Yankees y New York Mets, fue un paro cardiaco por problemas con la anestesia luego de haber sido sometido a una operación de apendicitis.

Así lo reveló su esposa Britney Gore en una entrevista con la afiliada de ABC WMBB-TV. De acuerdo con la pareja del veterano de ocho años en la MLB, su esposo se había sometido a una cirugía de rutina en Florida.

Sin embargo, tras salir del procedimiento quirúrgico donde se le extirpó el apéndice, Gore tuvo complicaciones y terminó sufriendo un paro cardiaco que acabó con su vida de forma prematura.

“Le extirparon el apéndice, salió de la cirugía y estaba bien. Tuvo algunas complicaciones después, posiblemente con la anestesia, y entró en un paro cardiaco”, dijo.

Terrance Gore nació en Macon, Georgia. Fue seleccionado en la ronda 20 del Draft de la MLB 2011 por Kansas City Royals. Debutó en 2014. Esa temporada dos participó dos veces al bate en 11 encuentros.

El jardinero era conocido por su velocidad y por su capacidad de robar bases. Jugó para franquicias como Chicago Cubs, New York Yankees, Los Ángeles Dodgers, Atlanta Braves y New York Mets.

Gore fue tres veces campeón de la Serie Mundial con tres equipos diferentes: Dodgers, Atlanta y Kansas City. En sus ocho años de carrera, solo tuvo 85 apariciones en el plato en 112 partidos, según MLB.com.

La última temporada de su carrera en Grandes Ligas fue en 2022 y la disputó con New York Mets. Apenas jugó 10 partidos, con un hit, una anotada y tres bases robadas.

Después de jubilarse en 2022, Gore trabajó en Panamá y Florida como entrenador. Abrió la instalación deportiva Cat 5 en 2024.



Sigue leyendo:

· Gore, un solo turno al bat y jugará la Serie Mundial

· Murió Terrance Gore, exjugador de los New York Mets, a los 34 años

· Cuatro exjugadores de New York Mets inmortalizados en el Salón de la Fama del Béisbol Latino