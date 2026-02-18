UEFA abre investigación por la denuncia de racismo de Vinícius Jr. contra Prestianni

Horas después de que Vinícius Jr. denunciara racismo durante el Benfica vs. Real Madrid por la Champions League, la UEFA decidió intervenir. Este miércoles, el organismo anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido con Gianluca Prestianni.

En un comunicado oficial, la entidad que rige el fútbol europeo informó que ha instruido a sus órganos disciplinarios a determinar si hubo una infracción al reglamento.

“Se ha nombrado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante la fase eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el Club Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026. Se proporcionará más información sobre este asunto próximamente”, puntualizaron.

UEFA have released a statement after Vinicius Jr made a complaint following a comment from Benfica's Gianluca Prestianni during Real Madrid's UEFA Champions League tie. pic.twitter.com/AZmqpjYF2D — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 18, 2026

En caso de demostrarse que hubo racismo del jugador argentino contra Vinícius, el artículo 14 del código disciplinario de la UEFA establece que cualquier conducta que atente contra la dignidad de una persona por motivos de raza o color de piel puede derivar en sanciones severas de hasta 10 partidos.

El supuesto episodio de racismo contra Vinícius Jr.

Luego de que Vini desbloqueara el partido con un golazo de videoteca, la celebración del brasileño fue el detonante del conflicto. El ‘7’ del Madrid corrió hacia el banderín de córner y soltó un pequeño baile de celebración que fue interpretado por los fans y jugadores del Benfica como una provocación.

El atacante del Madrid recibió tarjeta amarilla por parte del árbitro francés François Letexier. En medio de una discusión con los jugadores del conjunto rival, Vini corrió hacia el silbante denunciando que Gianluca Prestianni le había insultado con racismo.

En la transmisión en vivo del partido se pudo ver cómo el jugador argentino se tapó la boca con la camiseta y esbozó una frase. También se pudo observar claramente cómo Vini le enfatizaba al colegiado el uso supuesto de la palabra “mono” en su contra.

El momento en el que el argentino Prestianni llama "mono" a Vinícius Júnior en el Benfica-Real Madrid. Así lo denunció el brasileño.



Absolutamente vergonzoso.pic.twitter.com/J6Ju5lissp — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 17, 2026

El árbitro activó el protocolo antirracismo y, a partir de ese momento, el encuentro se detuvo por un prolongado tramo. Vini se retiró al banquillo, donde se le vio hablar con su entrenador Álvaro Arbeloa y el estratega rival José Mourinho.

En el campo, los ánimos estuvieron caldeados con los fans lanzando pitos e insultos cada vez que el carioca tocaba la pelota. Fuera del campo, la disputa siguió de forma mediática.

El brasileño acusó a Prestianni de racismo y cobardía, al igual que Kylian Mbappé, quien pidió la expulsión del argentino del torneo. El Benfica negó las acusaciones por medio de un comunicado.



