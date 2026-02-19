Argentino Rodrigo De Paul afirma que ganar la MLS es “más difícil” que la Champions League

Unas declaraciones del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, jugador del Inter Miami, han incendiado las redes sociales.

El compañero de Lionel Messi y campeón del mundo en Qatar 2022, según recoge BeinSports USA, afirmó que para él ganar la MLS es más difícil que alzar la Champions League. Una contundente afirmación que ha iniciado un debate en toda regla a nivel mundial.

La sentencia del ex del Atlético de Madrid rompe con la jerarquía clásica del fútbol internacional. La Champions League ha sido y es el Everest de los clubes europeos. Y para la gran mayoría es más prestigiosa que, por ejemplo, torneos como la Copa Libertadores.

En esta comparación, la MLS nunca ha existido. Pero De Paul sostiene que el fútbol estadounidense esconde una exigencia incluso mayor, y que pasa totalmente desapercibida.

“Creo que es más difícil ganar la MLS que la Champions League. No se trata solo de calidad técnica, se trata de supervivencia. En la Champions sabes quiénes son los favoritos; en la MLS, el sistema está diseñado para que sufras en cada campo”, comentó.

¿Por qué su comentario generó tanto debate?

La comparación entre ganar la MLS y la Champions League toca una sensibilidad deportiva considerable porque tradicionalmente la Champions tiene mayor prestigio global, congregando a los clubes más poderosos de Europa con plantillas repletas de estrellas internacionales.

Sin embargo, la visión de De Paul ha sido interpretada como una defensa del valor competitivo de la MLS y de la dureza de su calendario, algo que muchos seguidores del fútbol estadounidense han celebrado al considerar que la liga norteamericana aún lucha por ganar respeto en el panorama mundial.

De Paul, campeón de la MLS Cup con Inter Miami en 2025, ha vivido de primera mano el riguroso trayecto de la temporada en Estados Unidos, lo cual probablemente influyó en su opinión.

Un formato que no perdona

El argentino puso el foco en la estructura competitiva de la MLS para defender su argumento: una temporada regular larga, exigente en lo que a la regularidad se refiere, y unos playoffs finales a cara o cruz. De nada sirve dominar con puño de hierro la fase regular si en el playoff hay fallos. Un error puede mandarte a casa.

Sin embargo, De Paul, que sí ha jugado la Champions League, pero, a diferencia de la Major League Soccer, no la ha ganado, considera que el formato europeo (con fase liga y cruces a doble partido) ofrece un colchón mayor para rehacerse ante los errores.

La logística del torneo estadounidense, en el que los viajes son más largos y extremos en lo que a clima y cambio horario se refiere en comparación con Europa, y la norma del ‘salary cap’ para garantizar una igualdad económica que no existe en Europa, son otros de los factores que empujan a De Paul a opinar así. ¿Estás de acuerdo con su opinión?

