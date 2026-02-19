Aseguran que la mansión de Gene Hackman recibió a muchos interesados

El pasado miércoles se cerró la venta de la mansión en Santa Fe, Nuevo México, donde murió el actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. La agente de bienes raíces encargada de su venta se sorprendió al recibir tantas ofertas por la propiedad.

Esta casa entró al mercado de bienes raíces en enero de este año por $6.25 millones de dólares, y apenas ocho días después, la agente aceptó una de las ofertas que se hizo por el sitio. Durante casi un mes todos los involucrados estuvieron en conversaciones para finalmente cerrar la venta.

Tara S. Earley, de Sotheby’s International Realty, le dijo a ‘The Wall Street Journal’ que le sorprendió la cantidad de ofertas, pues se trata de una propiedad ubicada en una zona no demasiado popular del país y además se trata de un sitio en que se encontró el cadáver de dos personas hace apenas un año.

“A todos los que vinieron a ver la propiedad, las circunstancias no les preocuparon. Si era un obstáculo, ya lo habían superado. Nadie vino a ver la propiedad y luego dijo: ‘No puedo con esto'”, dijo Earley al medio.

Gene Hackman vivió en esta casa de 18,000 pies cuadrados. Crédito: Roberto E. Rosales | AP

Lo que no ha informado es cuál es la cifra por la que finalmente se cerró la venta, y tampoco se han dado detalles sobre la identidad del feliz comprador.

En el listado, la propiedad era descrita como una “finca contemporánea orgánica en el alto desierto, donde el vidrio, la piedra y el acero disuelven los límites entre el interior y el exterior”.

La casa principal tiene una extensión de 18,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. El nuevo dueño también podrá disfrutar de “múltiples espacios al aire libre” y de “un putting green privado y un jacuzzi cerrado con vistas a la ciudad. Los garajes independientes tienen capacidad para 6 vehículos”.

Al no conocerse la identidad del comprador, tampoco se puede deducir cuál será su intención con la residenica.

