Casa de Paquita la del Barrio en Ciudad de México podría ser vendida

Hace un par de días se cumplió un año de la muerte de la cantante Paquita la del Barrio y para recordarla, se hizo un homenaje en Alto Lucero, México, donde nació. Este encuentro sirvió para que los hjios de la cantante compartieran detalles sobre la herencia que dejó.

Contrario a otros casos de personalidades fallecidas, parece ser que Paquita la del Barrio dejó un testamento muy claro que beneficia a sus tres hijos, y eso ha evitado que haya conflicto entre los hermanos. Sin embargo, Miguel, hijo mayor de Paquita, siempre ha estado más distanciado de la familia e incluso no asistió al reciente homenaje.

El programa de televisión ‘Ventaneando’ pudo conversar con la hija adoptiva de la cantante, Martha Elena Martínez, y con su hermano Javier, quienes sí fueron parte del acto que se hizo en Alto Lucero para recordar a su madre. Ambos explican que, aunque quisieran que la casa que Paquita la del Barrio tuvo en Ciudad de México siguiera funcionando como un museo y abriera sus puertas, no depende de ellos.

Esta propiedad, ubicada en la colonia Guerrero de Ciudad de México, fue dejada a Miguel y él es el único que puede decidir qué hacer con el sitio. Al parecer, su intención es deshacerse de ella.

“Él tomará las decisiones pertinentes. No sé cómo piense manejarlo, pero por ahora no tengo una idea clara de que lo esté vendiendo”, dijo Javier a ‘Ventaneando’, “pero finalmente son decisiones que cada quien toma en lo que mi mamá nos hizo el gran favor de dejarnos. Eso es lo que haría feliz a mi mamá, que hagamos lo que queramos hacer con lo que nos dejó, que sea lo mejor para nosotros”.

Javier, por ejemplo, fue el heredero del hotel que la cantante construyó en Alto Lucero, y ahora se encarga de administrarlo.

