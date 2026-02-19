Cuáles llegarán los pagos de cupones SNAP de marzo

Los beneficios del programa SNAP comenzarán a distribuirse en todo Estados Unidos durante marzo de 2026, pero los depósitos no se realizarán en una sola fecha. Cada estado maneja su propio calendario, por lo que los beneficiarios deberán verificar el día específico según su lugar de residencia.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos, brinda apoyo mensual a hogares de bajos ingresos en Estados Unidos y sus territorios.

El monto que recibe cada familia depende de sus ingresos y del número de integrantes del hogar.

El plan está enfocado en ayudar a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables a cubrir la compra de alimentos.

Los fondos se depositan en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), que puede utilizarse en supermercados y comercios autorizados para adquirir productos aprobados.

Aunque el financiamiento es federal, la administración corre a cargo de cada estado, lo que explica por qué las fechas de pago varían.

En algunos estados, el calendario se organiza según la primera letra del apellido.

En Connecticut, por ejemplo, quienes tienen apellidos que comienzan con A a F cobran el 1 de marzo; de G a N el 2 de marzo; y de O a Z el 3 de marzo.

Otros estados utilizan el número de caso del beneficiario.

En Alabama, los pagos se asignan conforme a los dos últimos dígitos del número de caso: quienes terminan en 01 reciben el depósito antes que quienes terminan en 99.

A continuación, el calendario completo de distribución de pagos SNAP para marzo de 2026:

Alabama: 4 al 23 de marzo

Alaska: 1 de marzo

Arizona: 1 al 13 de marzo

Arkansas: 4 al 13 de marzo

California: 1 al 10 de marzo

Colorado: 1 al 10 de marzo

Connecticut: 1 al 3 de marzo

Delaware: 2 al 23 de marzo

Distrito de Columbia: 1 al 10 de marzo

Florida: 1 al 28 de marzo

Georgia: 5 al 23 de marzo

Guam: 1 al 10 de marzo

Hawái: 3 al 5 de marzo

Idaho: 1 al 10 de marzo

Illinois: 1 al 20 de marzo

Indiana: 5 al 23 de marzo

Iowa: 1 al 10 de marzo

Kansas: 1 al 10 de marzo

Kentucky: 1 al 19 de marzo

Luisiana: 1 al 23 de marzo

Maine: 10 al 14 de marzo

Maryland: 4 al 23 de marzo

Massachusetts: 1 al 14 de marzo

Michigan: 3 al 21 de marzo

Minnesota: 4 al 13 de marzo

Misisipi: 4 al 21 de marzo

Misuri: 1 al 22 de marzo

Montana: 2 al 6 de marzo

Nebraska: 1 al 5 de marzo

Nevada: 1 al 10 de marzo

New Hampshire: 5 de marzo

New Jersey: 1 al 5 de marzo

Nuevo México: 1 al 20 de marzo

Nueva York: 1 al 9 de marzo

Carolina del Norte: 3 al 21 de marzo

Dakota del Norte: 1 de marzo

Ohio: 2 al 20 de marzo

Oklahoma: 1 al 10 de marzo

Oregón: 1 al 9 de marzo

Pensilvania: 3 al 14 de marzo

Puerto Rico: 4 al 22 de marzo

Rhode Island: 1 de marzo

Carolina del Sur: 1 al 19 de marzo

Dakota del Sur: 10 de marzo

Tennessee: 1 al 20 de marzo

Texas: 1 al 28 de marzo

Utah: 5, 11 y 15 de marzo

Islas Vírgenes: 1 de marzo

Vermont: 1 de marzo

Virginia: 1 al 7 de marzo

Washington: 1 al 20 de marzo

West Virginia: 1 al 9 de marzo

Wisconsin: 1 al 15 de marzo

Wyoming: 1 al 4 de marzo

Debido a la amplitud de fechas, las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar directamente el portal o la oficina estatal correspondiente para confirmar el día exacto en que se reflejará el depósito en su tarjeta EBT.

Sigue leyendo:

– ¿Cuánto debes ganar en 2026 para vivir cómodo en Nueva York o Nueva Jersey?

– Antes de gastar tu reembolso, haz esto con tu dinero (podría cambiar tus finanzas este año)

– ¿Te pueden quitar el reembolso por deudas? Lo que el IRS sí puede descontar y lo que no