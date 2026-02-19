Cuáles llegarán los pagos de cupones SNAP de marzo
SNAP distribuirá pagos en marzo 2026 en fechas distintas según el estado; revisa el calendario completo por entidad
Los beneficios del programa SNAP comenzarán a distribuirse en todo Estados Unidos durante marzo de 2026, pero los depósitos no se realizarán en una sola fecha. Cada estado maneja su propio calendario, por lo que los beneficiarios deberán verificar el día específico según su lugar de residencia.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos, brinda apoyo mensual a hogares de bajos ingresos en Estados Unidos y sus territorios.
El monto que recibe cada familia depende de sus ingresos y del número de integrantes del hogar.
El plan está enfocado en ayudar a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables a cubrir la compra de alimentos.
Los fondos se depositan en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), que puede utilizarse en supermercados y comercios autorizados para adquirir productos aprobados.
Aunque el financiamiento es federal, la administración corre a cargo de cada estado, lo que explica por qué las fechas de pago varían.
En algunos estados, el calendario se organiza según la primera letra del apellido.
En Connecticut, por ejemplo, quienes tienen apellidos que comienzan con A a F cobran el 1 de marzo; de G a N el 2 de marzo; y de O a Z el 3 de marzo.
Otros estados utilizan el número de caso del beneficiario.
En Alabama, los pagos se asignan conforme a los dos últimos dígitos del número de caso: quienes terminan en 01 reciben el depósito antes que quienes terminan en 99.
A continuación, el calendario completo de distribución de pagos SNAP para marzo de 2026:
Alabama: 4 al 23 de marzo
Alaska: 1 de marzo
Arizona: 1 al 13 de marzo
Arkansas: 4 al 13 de marzo
California: 1 al 10 de marzo
Colorado: 1 al 10 de marzo
Connecticut: 1 al 3 de marzo
Delaware: 2 al 23 de marzo
Distrito de Columbia: 1 al 10 de marzo
Florida: 1 al 28 de marzo
Georgia: 5 al 23 de marzo
Guam: 1 al 10 de marzo
Hawái: 3 al 5 de marzo
Idaho: 1 al 10 de marzo
Illinois: 1 al 20 de marzo
Indiana: 5 al 23 de marzo
Iowa: 1 al 10 de marzo
Kansas: 1 al 10 de marzo
Kentucky: 1 al 19 de marzo
Luisiana: 1 al 23 de marzo
Maine: 10 al 14 de marzo
Maryland: 4 al 23 de marzo
Massachusetts: 1 al 14 de marzo
Michigan: 3 al 21 de marzo
Minnesota: 4 al 13 de marzo
Misisipi: 4 al 21 de marzo
Misuri: 1 al 22 de marzo
Montana: 2 al 6 de marzo
Nebraska: 1 al 5 de marzo
Nevada: 1 al 10 de marzo
New Hampshire: 5 de marzo
New Jersey: 1 al 5 de marzo
Nuevo México: 1 al 20 de marzo
Nueva York: 1 al 9 de marzo
Carolina del Norte: 3 al 21 de marzo
Dakota del Norte: 1 de marzo
Ohio: 2 al 20 de marzo
Oklahoma: 1 al 10 de marzo
Oregón: 1 al 9 de marzo
Pensilvania: 3 al 14 de marzo
Puerto Rico: 4 al 22 de marzo
Rhode Island: 1 de marzo
Carolina del Sur: 1 al 19 de marzo
Dakota del Sur: 10 de marzo
Tennessee: 1 al 20 de marzo
Texas: 1 al 28 de marzo
Utah: 5, 11 y 15 de marzo
Islas Vírgenes: 1 de marzo
Vermont: 1 de marzo
Virginia: 1 al 7 de marzo
Washington: 1 al 20 de marzo
West Virginia: 1 al 9 de marzo
Wisconsin: 1 al 15 de marzo
Wyoming: 1 al 4 de marzo
Debido a la amplitud de fechas, las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar directamente el portal o la oficina estatal correspondiente para confirmar el día exacto en que se reflejará el depósito en su tarjeta EBT.
Sigue leyendo:
– ¿Cuánto debes ganar en 2026 para vivir cómodo en Nueva York o Nueva Jersey?
– Antes de gastar tu reembolso, haz esto con tu dinero (podría cambiar tus finanzas este año)
– ¿Te pueden quitar el reembolso por deudas? Lo que el IRS sí puede descontar y lo que no