Estrella francesa de rugby, Quentin Philippe, murió a los 29 años en una avalancha en Italia

Quentin Philippe, capitán del Rugby Club Annecy-le-Vieux, murió junto a sus amigos Hugo Neuville y Alexis Rassat tras ser arrastrados por una avalancha de nieve mientras esquiaban en la zona de Courmayeur, Italia.

Philippe, de veintinueve años, era una figura clave en la reconstrucción reciente del club, y su fallecimiento provocó conmoción tanto en la comunidad deportiva como en la localidad de Annecy.

El grupo decidió pasar el día en la montaña, aprovechando la suspensión de un partido de liga. La tragedia se produjo a finales de la mañana, cerca del canal Vesses, en plena región alpina.

Los tres amigos, todos franceses, llevaban detectores de víctimas de avalancha, lo que facilitó la localización por parte de quince rescatistas, luego de que testigos alertaran sobre el fuerte ruido provocado por el alud.

Uno de los esquiadores fue hallado sin vida al ser rescatado. Un segundo murió poco después de llegar al hospital. El tercer integrante, que sufrió hipotermia grave y entró en paro cardíaco, falleció finalmente el lunes.

Extensa trayectoria dentro del Rugby

Las autoridades italianas confirmaron la identidad de las víctimas: Quentin Philippe, Hugo Neuville, de treinta y un años, y Alexis Rassat, de treinta y cinco años. Philippe fue recordado por el club como “nuestro valiente y constante capitán”, con una extensa trayectoria dentro del Rugby Club Annecy-le-Vieux.

La institución resaltó el papel de Philippe durante la temporada 2023/2024, en la que el equipo obtuvo los títulos regionales del comité de los Alpes y de la liga Auvernia Ródano-Alpes, además de alcanzar la semifinal del campeonato de Francia y el ascenso a Fédérale 3.

Destacado por su afán por el análisis y las estadísticas, Philippe fue designado capitán al inicio de una campaña especialmente exigente. “Respetuoso y unificador, sabía cómo motivar al grupo”, subrayó el club, al reconocer su influencia tanto en el vestuario como en el terreno de juego.

El impacto en Annecy y en la comunidad del rugby fue inmediato. Directivos y aficionados manifestaron su pesar por la pérdida. El club transmitió su pésame a los padres y hermanos de Philippe y de los otros dos deportistas, reflejando el profundo luto que atraviesa el entorno más cercano a las víctimas.

El ejemplo de Quentin Philippe seguirá presente en el Rugby Club Annecy-le-Vieux, que encuentra en la memoria de su capitán una inspiración duradera para el equipo y para quienes compartieron con él su pasión por el rugby.

Seguir leyendo:

Murió jugador argentino de rugby tras un choque de cabezas en pleno partido

Muere Josaia Raisuqe figura mundial de rugby, su auto fue arrollado por un tren en Francia

Joven rugbista de 15 años muere tras colapso cardíaco en el campo