Expolicía que arrestó a Tyreek Hill celebra su salida de Miami Dolphins: “El Karma te atrapó”

Danny Torres fue el policía encargado de arrestar a Tyreek Hill en 2024 por exceso de velocidad. Ya jubilado, ahora se ha vuelto tendencia por celebrar en redes sociales la salida del receptor de Miami Dolphins con un picante mensaje.

Torres publicó en su cuenta de Facebook un escrito reivindicativo en el que dejó clara su animadversión contra Hill y su alegría por su salida del equipo.

“Supongo que tomó un poco, pero el karma te atrapó. Ahora que estoy jubilado, puedo decirte lo que siento por ti. Eres un idiota con derecho y una vergüenza para el equipo y la ciudad que besó tu trasero”, escribió Torres.

“Te deseo lo mejor y espero que puedas pagar toda esa manutención infantil, especialmente ahora que estás desempleado. Pero estoy seguro de que alguien te recogerá y causarás estragos en su equipo y ciudad. Igual que lo hiciste en Miami“, cerró el exoficial.

Cabe recordar que Torres fue puesto en licencia administrativa con derecho a salario por la directora de la Policía de Miami-Dade, Stephanie V. Daniels, tras el arresto de Hill a comienzos de septiembre de 2024. ¿El motivo? Los videos de la cámara corporal demostraban la brutalidad policial del arresto.

Además, el oficial tenía antecedentes de cuatro amonestaciones por escrito y cuatro suspensiones en su récord como agente.

El arresto de Danny Torres a Tyreek Hill

El pasado 8 de septiembre, Miami Dolphins debutaba en la temporada de la NFL contra Jacksonville Jaguars. Horas antes del encuentro, Hill se dirigió al Hard Rock Stadium.

El receptor fue detenido en las inmediaciones del recinto por la Policía del condado de Miami-Dade. El procedimiento fue grabado por terceras personas que circulaban por esa vía y se hizo viral debido a la “brutalidad” del arresto.

Tyreek terminó acostado boca abajo en el asfalto y esposado mientras cuatro agentes lo agarraban y otro observaba desde la distancia.

En el video también se aprecia cuando una persona en un vehículo pregunta sobre la situación y Hill responde: “No hice nada”.

El receptor de los Dolphins se quejó de un supuesto episodio racista y asomó que su detención se daba por “ser un hombre negro en un carro lindo”.

Poco más de un mes después, las multas de tráfico que pesaban sobre Hill fueron retiradas debido a la incomparecencia de los agentes de la Policía en la audiencia.



