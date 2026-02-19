Indocumentado muere tras presunto ataque armado contra un agente en Carolina del Sur

Agentes del orden en condado de Charleston, Carolina del Sur, investigan un tiroteo en el que un inmigrante indocumentado fue acusado de disparar contra un oficial, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

El señalado, Floriberto Pérez-Nieto, murió posteriormente en un hospital tras un intercambio de disparos con la policía, mientras que el agente resultó ileso gracias a su chaleco antibalas, según las autoridades.

De acuerdo con el DHS, el incidente ocurrió tras una serie de llamadas por disparos en Johns Island. Según autoridades locales, los agentes del sheriff acudieron al lugar poco después de las 9 p. m. del 10 de febrero, pero inicialmente no localizaron al sospechoso.

Aproximadamente a las 3 a. m. del 11 de febrero, recibieron un nuevo aviso indicando que el individuo había regresado al área.

Cuando los agentes detectaron el vehículo del sospechoso e intentaron detenerlo, Pérez-Nieto presuntamente trató de evadir el arresto y disparó contra uno de los oficiales en el pecho, según el DHS.

Dieron de baja al sospechoso

Los agentes respondieron al fuego y el sospechoso fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto posteriormente. El oficial herido sobrevivió sin lesiones graves.

“Este inmigrante indocumentado obtuvo un arma de fuego y casi mata a un agente del orden público”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, según el comunicado del DHS. “Afortunadamente, el chaleco antibalas del agente le salvó la vida. Podría haber tenido un desenlace muy diferente para este agente y su familia”.

El DHS indicó que Pérez-Nieto, de origen mexicano, había sido arrestado previamente por reingresar al país sin autorización tras una expulsión ocurrida el 20 de febrero de 2019. Según la agencia, el individuo había ingresado originalmente a Estados Unidos sin inspección por parte de un funcionario migratorio.

El departamento señaló que difundió esta información como parte del seguimiento oficial al caso y a los antecedentes migratorios del sospechoso.

