Mujer en Carolina del Sur intentó pagar la renta con boletos de lotería robados y terminó arrestada

Una mujer del Lowcountry, en Carolina del Sur, fue arrestada luego de intentar pagar su renta con boletos de lotería que habían sido robados, según informaron autoridades estatales.

El caso, que involucra a la South Carolina Law Enforcement Division (SLED), ha generado atención por la forma inusual en que se habría cometido el presunto fraude y por los antecedentes penales de la acusada.

De acuerdo con un comunicado oficial, Tillie Renee Ogden, de 48 años y residente de Ladson, fue detenida el 10 de febrero y enfrenta cargos por intención de defraudar mediante boletos de juego falsificados o alterados. Las autoridades señalaron que entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, Ogden intentó utilizar boletos raspaditos de la South Carolina Education Lottery para cubrir el pago de su renta en una vivienda ubicada en el condado de Berkeley.

Intento de pago con boletos robados

Según la orden de arresto, el valor en efectivo de los boletos de lotería era de $125 dólares. La persona que recibió los boletos intentó canjearlos posteriormente en un supermercado Food Lion en Summerville. Fue entonces cuando se descubrió que los raspaditos habían sido reportados como robados.

La investigación reveló que Ogden trabajaba en una tienda de comestibles Piggly Wiggly en Ladson. De acuerdo con los documentos judiciales, cámaras de vigilancia captaron a la mujer sustrayendo los boletos de lotería durante su turno laboral el 30 de noviembre de 2025.

Tras el hallazgo, la Lotería de Educación de Carolina del Sur solicitó que SLED liderara la investigación. Las autoridades indicaron que Ogden confesó a los agentes su participación en los hechos. Posteriormente fue ingresada en el Centro de Detención del Condado de Berkeley.

Una cámara de seguridad captó a la mujer robando los tickets de lotería de la tienda en donde trabajaba. (Foto: Shutterstock)

Fianza de $40,000 y posible condena

Registros judiciales del condado muestran que el mismo día de su arresto se fijó una fianza de $40,000, la cual fue pagada. El caso será procesado por la Oficina del Fiscal del Noveno Circuito.

Bajo la ley de Carolina del Sur, si es declarada culpable del delito grave que enfrenta, Ogden podría recibir una pena máxima de hasta 5 años de prisión y una multa de hasta $50,000.

Las autoridades no han informado si la tienda donde trabajaba la acusada tomó medidas adicionales tras el incidente ni si enfrenta otros cargos relacionados con el robo de los boletos.

Antecedentes penales previos

Este no es el primer encuentro de Ogden con el sistema judicial. Registros de la corte indican que en junio de 2019 se declaró culpable de un cargo por recibir bienes robados cuyo valor superaba los $2,000. Ese caso se originó tras un arresto ocurrido el año anterior.

Expertos legales señalan que antecedentes previos pueden influir en el proceso judicial, especialmente al momento de determinar una sentencia en caso de condena. Sin embargo, cada caso es evaluado de manera independiente por el tribunal.

Fraudes con boletos de lotería: un delito grave

Las autoridades estatales recuerdan que la manipulación o el uso fraudulento de boletos de lotería constituye un delito grave en Carolina del Sur. La South Carolina Education Lottery administra programas cuyos ingresos se destinan a iniciativas educativas en el estado, por lo que los casos de fraude afectan directamente fondos públicos.

SLED indicó que continúa trabajando en conjunto con agencias estatales y comercios minoristas para prevenir el robo y uso indebido de boletos de lotería. Los establecimientos que venden raspaditos cuentan con protocolos de seguridad, incluidos sistemas de videovigilancia y controles de inventario.

El caso también subraya la importancia de que los comercios verifiquen la validez de los boletos antes de realizar pagos en efectivo. En este incidente, fue precisamente el intento de canje en el supermercado lo que permitió detectar que los boletos habían sido sustraídos.

Investigación en curso

Aunque la acusada ya fue formalmente procesada, el caso sigue su curso en el sistema judicial del condado de Berkeley. Las autoridades no han revelado si hubo más boletos involucrados ni si existen otras personas bajo investigación.

Mientras tanto, Ogden permanece en libertad bajo fianza a la espera de las próximas audiencias. El resultado final dependerá de la evidencia presentada y de las decisiones del tribunal.

El incidente ha generado conversación en redes sociales locales, donde algunos usuarios cuestionan los controles internos en tiendas minoristas, mientras que otros destacan la rápida actuación de las autoridades estatales.

Por ahora, el caso sirve como recordatorio de que incluso intentos de fraude por montos relativamente bajos pueden acarrear consecuencias penales significativas bajo la ley estatal.

