Jugador de lotería dice que hasta 10 personas al día le pedían dinero cuando supieron que ganó

Ganar la lotería suele imaginarse como el inicio de una vida sin preocupaciones, pero para un usuario de Reddit la experiencia terminó siendo una lección inesperada sobre relaciones personales y presión social. Lo que comenzó como una noticia de celebración terminó transformándose en una avalancha de solicitudes de dinero a diario.

En un testimonio publicado en el foro ‘Confessions’ de Reddit, el ganador relató que su mayor error no fue gastar mal el dinero ni caer en estafas, sino simplemente contar que había ganado.

“El peor error que cometí fue decirle a la gente que había ganado la lotería”, escribió.

Siete años después del premio, explicó que sus ingresos actuales provienen de pagos de anualidades e inversiones, sumando poco menos de $800,000 al año.

Sin embargo, lejos de recibir únicamente felicitaciones, comenzó a recibir peticiones constantes de ayuda financiera.

Según su relato, amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso conocidos le llamaban para pedir dinero.

“Pensé que se alegrarían por mí. Se alegraron por un minuto y luego empezaron a pedirme dinero”, escribió.

El volumen de solicitudes llegó a tal punto que, en sus propias palabras, estaba recibiendo 10 llamadas al día.

Entre los ejemplos que compartió, mencionó a un amigo que le pidió $20,000 para comprar un anillo de compromiso, aunque más tarde descubrió que la novia aún veía a otras personas.

El ganador aseguró que en un principio ayudó a algunos conocidos, pero decidió poner límites cuando notó que el dinero no siempre se utilizaba para lo que se le prometía.

“Todavía ayudé a algunas personas, pero tuve que cortarles porque me pedían dinero solo para dárselo a otros o usarlo en algo diferente”, relató.

También expresó frustración al notar que, en ocasiones, terminaba gastando más en terceros que en sí mismo.

“La gente quiere que yo financie sus mejores vidas y que el acuerdo sea exclusivamente en sus términos”, añadió.

“Nunca entenderé por qué la gente no puede aceptar una cosa sin intentar obtener más”.

La situación llegó incluso a su terapia psicológica. El usuario contó que un terapeuta le pidió una propina en efectivo adicional tras las sesiones.

“Incluso tuve un terapeuta que intentó aprovecharse pidiéndome una propina en efectivo después de nuestras sesiones”, escribió.

Lo que más le sorprendió fue la contradicción entre estilos de vida: “Decía que mi aseguradora no le pagaba lo suficiente, pero él manejaba un Porsche y yo conduzco un Prius”.

La publicación generó miles de reacciones de otros usuarios, muchos de los cuales coincidieron en que, de ganar un premio importante, preferirían mantenerlo en secreto.

Algunos compartieron experiencias similares relacionadas con herencias, acuerdos legales o ayudas económicas que terminaron deteriorando vínculos personales.

El testimonio refleja que, más allá del monto recibido, la presión social y las expectativas externas pueden convertirse en una carga difícil de manejar.

Aunque el protagonista afirmó que tiene más dinero del que necesita, también reconoció que repartirlo indiscriminadamente solo le generó conflictos.

Para muchos usuarios, la conclusión fue clara: la discreción financiera puede ser tan valiosa como el premio mismo.

