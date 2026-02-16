29 compañeros de trabajo de NY se reparten premio de $1 millón del Powerball

Un grupo de 29 compañeros de trabajo de Nueva York celebró un inesperado golpe de suerte luego de ganar $1 millón de dólares en el sorteo del 17 de diciembre de 2025 del juego Powerball, tras acertar los 5 números blancos de la noche. El boleto ganador se quedó a solo un número del premio mayor, pero aun así representó un ingreso significativo para cada integrante del equipo.

La apuesta colectiva fue comprada en un comercio ubicado en Elmont, dentro del condado de Nassau, y el trámite del premio fue gestionado ante la Lotería de Nueva York, ya que las reglas del juego establecen que todo premio debe reclamarse en la jurisdicción donde se adquiere el ticket.

Un acuerdo previo para dividir el dinero

De acuerdo con la información oficial, el grupo está conformado por 28 residentes de distintos puntos del estado de Nueva York, principalmente de Nassau, Suffolk y Queens, además de un integrante domiciliado en Pensilvania. Antes del sorteo, todos acordaron que, si resultaban favorecidos, el premio sería repartido en partes iguales.

La combinación ganadora incluyó las bolas blancas 25, 33, 53, 62 y 66, mientras que la Powerball fue el 17. Al acertar únicamente los cinco números blancos, el boleto accedió al segundo nivel de premios del juego, fijado en $1 millón para esa categoría.

Los ganadores eligieron la modalidad de pago único en efectivo, una alternativa frecuente entre jugadores que prefieren recibir el dinero de inmediato. Sin embargo, como ocurre con todos los premios de lotería en el estado, se aplicaron retenciones fiscales obligatorias a nivel federal y estatal. Tras los descuentos, el monto final recibido por persona osciló entre $21,866 y $23,250, dependiendo de la situación tributaria individual.

La lista de ganadores

En el registro oficial figuran participantes de diversas comunidades del área metropolitana, entre ellos residentes de Hicksville, Central Islip, Uniondale, Lindenhurst, Freeport, Westbury, Bay Shore y Baldwin, además del integrante de Blakeslee, Pensilvania. La empresa donde se desempeñan no fue revelada por las autoridades.

El ticket premiado fue adquirido en un establecimiento comercial situado sobre Hempstead Turnpike, en Elmont, antes del cierre de ventas del sorteo del 17 de diciembre. Ese detalle fue clave para determinar dónde debía reclamarse el premio, incluso para el miembro del grupo que vive fuera del estado.

Más allá de los ganadores individuales, Powerball representa una fuente importante de ingresos públicos en Nueva York. Durante el año fiscal 2024–2025, el juego generó $327,836,044 en ventas en todo el estado, según datos oficiales.

Una parte sustancial de esos recursos se destina a Ayuda Educativa, beneficiando directamente a distritos escolares y programas públicos. En ese mismo período, los distritos del condado de Nassau recibieron $250,170,564, mientras que en el condado de Suffolk la cifra alcanzó $314,384,515. Estos fondos apoyan desde infraestructura escolar hasta servicios educativos esenciales, reforzando el papel de la lotería como mecanismo de financiamiento comunitario.

Una victoria compartida

Para este grupo de compañeros de trabajo, el premio no solo significó un alivio económico, sino también la validación de una apuesta colectiva basada en la confianza mutua. Historias como esta son poco frecuentes, pero muestran cómo los sorteos grupales pueden multiplicar la emoción del juego, incluso cuando el premio se divide entre muchos participantes.

Aunque cada ganador recibió poco más de $21,000 tras impuestos, el impacto del premio va más allá del monto individual: es un recordatorio del alcance de Powerball en Nueva York, tanto para quienes resultan favorecidos como para las comunidades que se benefician de los ingresos que genera el sistema de lotería estatal.

