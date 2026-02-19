Prohíben acceso al esposo de la secretaria de Trabajo a sede federal tras denuncias de agresión sexual

Shawn DeRemer, esposo de la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, tiene prohibido el ingreso a la sede de dicha sede en Washington luego de que al menos dos empleadas lo acusaran de agresión sexual, según reportaron varios medios.

Las acusaciones contra Shawn DeRemer

De acuerdo con los informes, Shawn DeRemer está acusado de tocar inapropiadamente a dos mujeres dentro del edificio principal del Departamento de Trabajo, que lleva el nombre de Frances Perkins, la primera mujer en integrar el gabinete estadounidense.

Tocamientos indebidos a mujeres

Uno de los incidentes habría ocurrido el pasado18 de diciembre, durante el horario laboral, y presuntamente fue captado por cámaras de seguridad. Las imágenes forman parte de una investigación criminal en curso.

Un reporte policial, citado por medios, señala que el pasado 24 de enero la Policía Metropolitana de Washington D. C. recibió una denuncia por un hecho ocurrido en diciembre. El documento indica que la denunciante reportó “contacto sexual contra su voluntad”. Las autoridades no confirmaron públicamente el nombre del sospechoso.

Niegan entrada al Departamento del Trabajo a Shawn DeRemer

Según Politico, a finales de enero el personal de seguridad del edificio recibió instrucciones de negar el acceso a DeRemer.

En declaraciones a The Wall Street Journal, DeRemer negó las acusaciones.



“No he hecho nada de esto y lo niego categóricamente. Lucharé categóricamente contra todo lo relacionado con esto”, afirmó.

El Departamento de Trabajo no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

El escándalo de la secretaria del Trabajo

Las denuncias contra DeRemer se conocen mientras la secretaria del Trabajo enfrenta cuestionamientos por presunta mala conducta.

En enero, un oficial de seguridad asignado a la secretaria fue puesto en licencia en medio de una investigación sobre una supuesta relación romántica entre ambos.

Además, dos asesores principales de la secretaria fueron suspendidos mientras el inspector general del Departamento analizaba acusaciones de que Chavez-DeRemer habría consumido alcohol en su oficina durante el horario laboral y utilizado fondos públicos para viajes personales, incluyendo desplazamientos a Las Vegas. También se investiga un presunto vínculo inapropiado con un miembro del personal.

El Departamento de Trabajo y el abogado de la secretaria han negado esas acusaciones.

Trayectoria política

Antes de asumir como secretaria de Trabajo en la administración del presidente Donald Trump, Chavez-DeRemer fue congresista por un distrito de Oregón, aunque perdió su escaño en las elecciones de 2024.

Una biografía oficial del Departamento señala que ella y su esposo fundaron una empresa de gestión de anestesia y varias clínicas médicas en el noroeste del Pacífico.

