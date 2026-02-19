Trump califica de “muy triste” la detención del expríncipe Andrés por el caso Epstein

El presidente Donald Trump calificó este jueves como “muy triste” la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, relacionada con investigaciones sobre el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

“Creo que es una pena. Es muy triste”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, tras aterrizar en Georgia, al referirse al arresto del antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años. “Es muy malo para la familia real. Muy, muy triste. Para mí, es algo muy triste”, añadió.

Andrés fue arrestado mientras la policía británica investigaba acusaciones de que pudo haber entregado documentos sensibles del Gobierno del Reino Unido a Epstein durante su tiempo como representante especial comercial entre 2001 y 2011. Tras casi 11 horas detenido, fue liberado bajo investigación.

Sobre el caso Epstein, el mandatario señaló: “Soy yo quien puede hablar de ello porque he sido totalmente exonerado. No hice nada, de hecho, todo lo contrario. Él estaba en mi contra. Me combatió en las elecciones, algo que acabo de descubrir a través de los últimos tres millones de páginas de documentos”.

Elogia al rey

Trump también mencionó al rey Carlos III, quien visitará pronto Estados Unidos, y elogió su carácter: “El rey es un hombre fantástico”, dijo.

Por su parte, Carlos III emitió un comunicado en el que expresó “profunda preocupación” por la detención de su hermano, aunque recalcó que “la ley debe seguir su curso” y mantuvo su agenda pública.

El arresto de Andrés Mountbatten-Windsor marca un hito en la historia moderna de la monarquía británica, al ser el primer miembro de alto rango en ser detenido por un caso vinculado a la red de Epstein.

Pese a negar su implicación en los abusos sexuales, tanto su madre, la fallecida reina Isabel II, como Carlos III, habían tomado medidas para apartarlo gradualmente de la vida pública y proteger la reputación de la corona.

Con información de EFE.

