Trump bromea por discurso de Rubio en Múnich: “Casi lo despido”

Durante la inauguración de la recién creada Junta de Paz en Washington D.C., el presidente Donald Trump no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre su secretario de Estado, Marco Rubio, en un gesto que combinó elogio y advertencia humorística.

En medio de su discurso sobre los recientes logros diplomáticos, Trump recordó la ovación que Rubio recibió en la Conferencia de Seguridad de Múnich,

“Casi lo despido”, dijo Trump

“De hecho, estoy tan orgulloso que casi lo despido porque decían: ‘¿Por qué Trump no puede hacer esto?’. Lo digo, pero de otra manera. Pero Marco, no lo hagas mejor de lo que hiciste, por favor. Porque si lo haces, te vas de aquí”, bromeó el mandatario, lo que provocó risas.

El mandatario continuó con su característico estilo, al señalar que Rubio había recibido tantos elogios que algunos se preguntaban por qué él no podía hablar igual.

“Yo lo hago, pero lo digo diferente”, comentó el mandatario.

La frase que más captó la atención fue, sin embargo, una advertencia jocosa para marcar la jerarquía.



“Marco, no lo hagas mejor que tu jefe, porque si lo haces, estás fuera de aquí”. Pese al tono de broma, Trump aclaró que espera que su equipo “haga un gran trabajo”.

El elogio y la broma de Trump llegan tras la destacada participación de Rubio en la conferencia europea, donde recibió aplausos de pie en un gesto poco común para un funcionario estadounidense bajo esta administración. Durante su intervención, Rubio defendió la renovación de la alianza transatlántica, criticó aspectos del viejo orden global y planteó la idea de un “nuevo orden inevitable” en el escenario internacional.

Este no es el primer reconocimiento público de Trump hacia Rubio. Apenas días antes, a bordo del Air Force One, el mandatario destacó el desempeño del cubanoamericano en Múnich, sin comprometerse sobre una posible candidatura presidencial en 2028, pero dejando claro que Rubio está en su radar.

