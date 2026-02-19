Puerto Rico: ¿Con quién espera reunirse Jenniffer González en encuentro de gobernadores en Washington D.C.?

NUEVA YORK – Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico, dijo que espera reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este fin de semana durante la reunión de invierno de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA).

Un comunicado de La Fortaleza este miércoles indica que, como invitada a la convención de comienzos de año, participará de reuniones y mesas de trabajo con gobernadores de ambos partidos.

“Estas convenciones incluyen discusiones con jefes de agencias, la Casa Blanca y reuniones con el presidente Donald J. Trump”, especificó la Administración González.

Según la información provista por el equipo de la gobernadora, esta abordará “una amplia agenda” que incluye el tema de financiamiento de programas federales, reconstrucción de la isla y la transformación de la red eléctrica. El parte de prensa además menciona la flexibilización de los permisos a nivel federal y la promoción de estrategias para el desarrollo económico de Puerto Rico.

A los fines de insistir en los referidos temas, la primera mandataria aprovechará su visita a la Capital federal para también reunirse con personal de agencias federales. A la gobernadora la acompaña la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, y otros miembros de su gabinete no especificados.

Hoy, la gobernadora participará en la reunión de la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA), entidad enfocada en ayuda a elegir republicanos para puestos de gobernador en todo el país.

Mientras González se encuentre en estas gestiones, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina.

La Asociación Nacional de Gobernadores o NGA es una organización bipartidista que representa a los gobernadores de los 55 estados, territorios y mancomunidades de EE. UU. Fue fundada en 1908 con el fin de mejorar las prácticas a varios niveles.

“A través de la NGA, los gobernadores identifican temas prioritarios y abordan cuestiones de política pública y gobernanza a nivel estatal, nacional y global”, indica una entrada en su sitio web.

El liderato de la NGA cambia entre gobernadores demócratas y republicanos para garantizar una representación balanceada.

En la convocatoria para este fin de semana los miembros de la NGA participarán de múltiples reuniones y eventos para apoyar a las oficinas de los gobernadores y a su personal.

Los eventos insignia de la NGA, que son las reuniones de invierno y verano, reúnen a los gobernadores para conversar sobre los asuntos que afectan, no solo a estados, sino a territorios, y la potencial colaboración estatal-federal. Las actividades incluyen sesiones plenarias abiertas, reuniones de grupos de trabajo e intercambios a puerta cerrada.

La jornada este año inicia este jueves.

Al evento lo rodea la controversia por la exclusión de la cena del sábado de los gobernadores demócratas de Colorado, Jared Polis, y de Maryland, Wes Moore.

El republicano ha tenido encontronazos con estos gobernadores en varias instancias. En el caso de Colorado, la cancelación de fondos para el estado, el freno al desarrollo de un acueducto y las críticas sobre el manejo del tema de la criminalidad han sido motivo de disputa.

Polis, primer gobernador abiertamente gay del estado, en un momento se burló de Trump al utilizar el arte de South Park en referencia al retrato presidencial en el Capitolio de Colorado.

Con Moore, afroamericano, Trump se ha enfrentado públicamente por el derrame masivo de aguas residuales del río Potomac y por temas como criminalidad y federalización de las fuerzas del orden, así como por el debate migratorio.

Inicialmente, Trump había invitado solo a los gobernadores republicanos a una reunión en la Casa Blanca el viernes. Posteriormente, extendió la convocatoria a los funcionarios demócratas. Sin embargo, para la cena de gala dejó fuera a los dos demócratas.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró a USA Today que “muchos demócratas fueron invitados a cenar en la Casa Blanca, y otros no”. “Estos son eventos de la Casa Blanca y el presidente se reserva el derecho de invitar a quien desee”, añadió la fuente.

En un comunicado, Brandon Tatum, director ejecutivo de la Asociación, se expresó decepcionado por la decisión del presidente. “La reunión bipartidista de gobernadores de la Casa Blanca es una tradición importante, y nos decepciona la decisión de la Administración de convertirla en una ocasión partidista este año”, expuso.

Añadió: “Retirar la invitación a gobernadores individuales a las sesiones de la Casa Blanca socava una importante oportunidad de colaboración federal-estatal“.

La exclusión ha llevado al repudio de algunos demócratas que han decidido no participar del evento.

Jared Leopold, exdirector de comunicaciones de la Asociación de Gobernadores Demócratas (DGA), dijo a The Hill que cada gobernador debe decidir si la reunión con el presidente será productiva.

Leopold, sin embargo, calificó la decisión de Trump de excluir a los gobernadores como “una desviación radical de los precedentes”.

En declaraciones al referido medio, Polis afirmó que asistirá a la conferencia ya que entiende que es “un recurso importante” para trabajar con gobernadores de ambos partidos, aunque no especificó si acudirá a la reunión de la Casa Blanca el viernes.

En el caso de Moore, este dijo que no asistiría si Trump continúa con su actitud.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, presidente de la DGA, fue contundente al señalar que junto a otros 17 demócratas no asistiría a ningún evento en la Casa Blanca este fin de semana, a menos que todos los gobernadores estén invitados.

“Es simplemente un drama. Y es innecesario”, declaró Beshear a CNN.

No solo los demócratas se han unido al reclamo para que todos los gobernadores sean incluidos en las actividades, también algunos republicanos. Por ejemplo, el de Vermont, Phil Scott, no acudirá.

“El gobernador ha sido claro: no asistirá a la reunión de negocios de la Casa Blanca a menos que todos los gobernadores estén invitados”, dijo la secretaria de prensa, Amanda Wheeler, a NBC5.