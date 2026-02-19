Real Madrid entrega pruebas a UEFA por presunto racismo contra Vinicius en juego ante Benfica

El Real Madrid informó este jueves que entregó a la UEFA todas las pruebas recopiladas sobre los incidentes ocurridos el pasado 17 de febrero en el duelo de Champions League ante el Benfica, en el que se denunciaron presuntos insultos racistas contra el brasileño Vinicius Júnior por parte del argentino Gianluca Prestianni.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”, señaló la entidad blanca en un comunicado, en el que también agradeció el respaldo recibido por Vinicius desde distintos sectores del fútbol internacional.

El conjunto madrileño indicó además que seguirá trabajando junto a organismos deportivos para combatir el racismo, la violencia y el odio, y confirmó que aportó imágenes de aficionados en el estadio Da Luz que realizaron gestos racistas durante el encuentro.

“El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial. El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”, apuntó el club en un comunicado.

La UEFA abrió una investigación formal tras las denuncias de jugadores del Real Madrid sobre un posible comportamiento discriminatorio de Prestianni. El organismo designó a un inspector de ética y disciplina para esclarecer lo ocurrido en el partido de ida del ‘playoff’ de Champions.

El incidente se produjo poco después del gol de Vinicius, quien celebró con un baile en el minuto 49. Según el futbolista brasileño, Prestianni le dirigió un insulto racista tapándose la boca con la camiseta. El árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo antirracismo y el encuentro se detuvo durante unos ocho minutos, ante la amenaza de los jugadores del Real Madrid (entre ellos Kylian Mbappé) de abandonar el campo.

