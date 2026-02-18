Video confirma pelea entre presidente del Benfica y empleado del Real Madrid

Un video de una transmisión en vivo de la cadena CBS Sports confirmó que el presidente del Benfica, Rui Costa, casi se fue a los golpes con un empleado del Real Madrid en la zona de los vestuarios tras la derrota del conjunto portugués 0-1.

Tras la activación del protocolo antirracismo que obligó a detener el partido por varios minutos por un supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr., las tensiones se trasladaron adentro del túnel de vestuarios.

Una vez finalizado el encuentro, la Cadena Cope de España informó en exclusiva que un empleado del Real Madrid y el presidente del Benfica se habían ido a las manos y tuvieron que ser separados.

Minutos después, el Benfica publicó un comunicado en el que desmentía la información, calificándola de falsa e infundada.

“Es completamente falso que el presidente del Sport Lisboa e Benfica haya estado involucrado en alguna discusión o enfrentamiento físico con algún miembro del Real Madrid. Esta acusación es totalmente falsa e infundada”, indicaron.

É completamente falso que o presidente do Sport Lisboa e Benfica tenha estado envolvido em qualquer discussão ou confronto físico com um elemento do Real Madrid. Trata-se de uma acusação totalmente falsa e descabida. — SL Benfica (@SLBenfica) February 17, 2026

No obstante, horas después se hizo viral un video en redes sociales de una transmisión en vivo de la cadena CBS en la que se veía a Rui Costa mantener un enfrentamiento casi físico con un miembro de la delegación del Real Madrid.

De acuerdo con el reporte, la persona forma parte del departamento de comunicaciones y se llama César Nanclares. En la grabación se pudo apreciar cómo el presentador Guillem Balague se vio interrumpido por la algarabía, la cual enfocó.

El presidente del Benfica, Rui Costa, casi llega a las manos con un miembro de la delegación del Real Madrid tras el partido.



El Benfica ha negado que esto sucediera. Las cámaras de CBS captaron el momento del choque.pic.twitter.com/06kb1w2uaG — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 18, 2026

Al parecer, el incidente se originó cuando el empleado del Real Madrid estaba grabando un vídeo de la situación entre jugadores de ambos equipos.

El presidente del Benfica le instó a que dejara de grabar y, ante la negativa, Rui Costa le habría apartado la mano y tocado par de veces diciendo: “No grabes más”.

De momento, el Real Madrid no ha compartido una versión sobre este hecho que se generó tras la denuncia de racismo de Vini Jr. contra Gianluca Prestianni.



