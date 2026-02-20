Alerta por tormenta invernal en Nueva York: gobernadora Hochul pide extremar precauciones

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a los residentes del estado a extremar precauciones ante la tormenta invernal que golpeará la región el fin de semana y el lunes.

“Los días más cálidos están a la vuelta de la esquina, pero el invierno aún no ha terminado”, expresó la gobernadora en un comunicado. “Asegúrese de viajar con cuidado y de contar con tiempo suficiente para llegar a su destino. Lleve su auto con artículos esenciales de emergencia y conduzca despacio, ya que las carreteras resbaladizas pueden ser peligrosas”.

El pronóstico de la tormenta indica que habrá una mezcla de lluvia y nieve y que la acumulación podría ser de hasta 12 pulgadas en algunas zonas. Será entre domingo y lunes cuando la nieve sea más intensa.

“Existe una creciente confianza en que se produzcan nevadas de gran impacto en la región entre el domingo y el lunes. Sin embargo, aún existe cierta incertidumbre con la trayectoria baja”, indicó la oficina en Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional.

Hochul no emitió una emergencia para el estado, pero la Oficina de Gestión de Emergencias de la División “está preparada para atender cualquier solicitud de asistencia local”, indicó la oficina de la gobernadora.

“Las reservas estatales están listas para desplegar recursos y suministros de respuesta a emergencias según sea necesario. El Centro de Vigilancia Estatal, el centro de alertas y advertencias de Nueva York disponible las 24 horas, monitorea de cerca la trayectoria de la tormenta y sus impactos en todo el estado”, se aclaró.

De la lluvia a la nieve: peligro al manejar

La gobernadora Hochul recordó a los neoyorquinos que se mantengan preparados, ya que las advertencias por el clima comienzan este viernes con lluvia prácticamente todo el día.

“El viernes, una tormenta multirriesgo traerá lluvia, hielo y nieve húmeda a todo el estado hasta el sábado”, se agregó.

Sobre la nieve, la zona norte del estado tendrá el mayor impacto con acumulaciones severas.

“La región norte podría recibir de 15 a 30 centímetros de nieve, mientras que partes del valle de Mohawk, el valle de Hudson y la región capital podrían experimentar acumulaciones de hielo de hasta 6 milímetros”, se expuso. “Esta combinación de factores hará que los viajes sean peligrosos, especialmente durante los desplazamientos del viernes, y es posible que se produzcan cortes de electricidad aislados”.

En la zona sur del estado también se espera que haya nieve, combinada con intensos vientos.

“Se espera un segundo sistema de tormentas para la noche del domingo y el lunes, con el potencial de fuertes vientos racheados y varios centímetros de nieve acumulada, especialmente en las zonas del sur del estado”, se especificó.

Hasta el momento no hay reportes de que la ciudad de Nueva York suspenda la asisgencia en persona a las escuelas.

