“Explosiones bajo el hielo”: qué son los frost quakes y por qué el suelo puede “estallar” con frío extremo

Los neoyorquinos están acostumbrados a convivir con tormentas de nieve, vientos helados y temperaturas que desafían cualquier abrigo. Sin embargo, un fenómeno menos conocido puede sumar un nuevo sobresalto al invierno: explosiones secas que parecen surgir desde el suelo, acompañadas por una vibración breve, similar a un mini sismo. No se trata de una falla geológica ni de una obra clandestina, sino de un evento natural llamado frost quake.

Aunque recientemente fueron reportados en zonas de Tennessee y Kentucky tras una poderosa tormenta invernal, los expertos advierten que Nueva York y el noreste de Estados Unidos reúnen las condiciones ideales para que este fenómeno ocurra, especialmente durante olas de frío intenso como las que suele experimentar la región.

¿Qué es un frost quake y por qué ocurre?

Los frost quakes suceden cuando el suelo congelado se fractura de forma repentina debido a una caída brusca de la temperatura. A diferencia de los terremotos, no están relacionados con el movimiento de placas tectónicas, sino con la expansión del agua al congelarse bajo tierra.

Según AccuWeather, durante un descenso térmico abrupto, el agua presente en suelos húmedos o en capas superficiales del subsuelo se congela rápidamente y se expande. Esa expansión genera una presión intensa que, al no tener por dónde liberarse, termina rompiendo el terreno con un estallido seco, perceptible tanto en sonido como en vibración.

Este proceso suele darse después de un breve período de temperaturas más templadas, cuando el agua logra filtrarse bajo la superficie y, luego, queda atrapada por un congelamiento repentino. El resultado es una especie de “crack” subterráneo que puede sentirse como si algo hubiera explotado bajo los pies.

¿Por qué pueden ocurrir en Nueva York?

Nueva York combina varios factores que favorecen los frost quakes: inviernos severos, cambios bruscos de temperatura y suelos con alta capacidad de retener agua, especialmente en zonas con presencia de arcilla o áreas cercanas a cuerpos de agua.

Barrios de El Bronx, Queens o Staten Island, con parques extensos y superficies permeables, pueden ser escenarios propicios. Incluso zonas suburbanas del estado, como Westchester o Long Island, presentan condiciones similares durante inviernos extremos.

Además, el clima del noreste se caracteriza por alternar deshielos temporales con irrupciones polares, una combinación ideal para que el agua se infiltre y luego se congele de forma explosiva.

El curioso papel de la nieve

Paradójicamente, una capa profunda de nieve puede reducir la probabilidad de que ocurran frost quakes. Apenas 6 pulgadas (15 cm) de nieve actúan como aislante térmico, atrapando el calor del suelo y protegiéndolo de congelamientos rápidos.

Esto explica por qué los frost quakes suelen darse en lugares donde hay poco espesor de nieve, pese a temperaturas muy bajas. Cuando el suelo queda expuesto al frío directo, el congelamiento se vuelve más abrupto y peligroso para su estabilidad.

¿Son peligrosos los frost quakes?

En términos generales, no representan una amenaza grave para la población. A diferencia de los terremotos, no liberan grandes cantidades de energía ni generan desplazamientos masivos del terreno.

Sin embargo, eso no significa que sean completamente inofensivos. Un estudio académico realizado en Finlandia en 2023 reveló que los frost quakes pueden sacudir paredes, hacer vibrar ventanas e incluso provocar grietas menores en aceras, entradas de vehículos o cimientos.

En una ciudad como Nueva York, donde muchas viviendas antiguas ya presentan desgaste estructural, un evento de este tipo podría agravar pequeñas fisuras o daños preexistentes, aunque raramente causa colapsos o lesiones.

¿Pueden detectarse como terremotos?

En algunos casos, sí. Aunque mucho más débiles, ciertos frost quakes generan vibraciones suficientes como para ser registrados por sismógrafos. La diferencia clave es que, al consultar los registros oficiales, no aparece ningún terremoto reportado para ese momento.

Esa ausencia de actividad sísmica, combinada con temperaturas extremadamente bajas, es una de las principales pistas para identificar que se trató de un cryoseísmo y no de un movimiento tectónico.

¿Dónde son más frecuentes en EE.UU.?

Los frost quakes se reportan principalmente en regiones con inviernos rigurosos y cambios térmicos marcados, como:

* Alaska

* Canadá

* El Medio Oeste

* El noreste de EE.UU.

* Islandia

En el caso del noreste, la recurrencia de tormentas invernales y olas polares hace que estos eventos no sean raros, aunque sí poco conocidos por el público general.

A diferencia de tormentas o nevadas, los frost quakes son prácticamente imposibles de predecir con precisión. No existen alertas específicas ni modelos confiables que indiquen cuándo o dónde ocurrirán.

Su aparición depende de una combinación muy particular: suelo húmedo, temperaturas en picada y ausencia de nieve aislante. Por eso, encontrarse con uno suele ser cuestión de azar.

¿Qué hacer si ocurre uno cerca?

Si se escucha un estallido fuerte o se siente una vibración breve durante una ola de frío, lo más recomendable es:

1) Verificar que no haya daños visibles en la vivienda

2) Consultar reportes oficiales de actividad sísmica

3) Evitar alarmarse si no hay registros de terremotos

4) Contactar a autoridades locales si aparecen grietas significativas

5) En la mayoría de los casos, no será necesario evacuar ni realizar reparaciones urgentes.

