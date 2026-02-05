Pizza y tacos de iguana se vuelven virales en Florida tras ola de frío que hizo caer reptiles de los árboles

Una pizza elaborada con carne de iguana verde ha convertido a un restaurante del sur de Florida en tendencia nacional, luego de que una reciente ola de frío provocara que cientos de estos reptiles cayeran de los árboles al quedar temporalmente paralizados por las bajas temperaturas.

Según CBS News, la creación pertenece a Bucks Coal Fired, una pizzería ubicada en North Palm Beach, que presentó el platillo bajo el nombre “The Everglades”. El lanzamiento fue documentado en redes sociales y rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones divididas entre curiosidad, rechazo y sorpresa.

La idea surgió cuando el creador de contenido Ryan Izquierdo llegó al restaurante con varias iguanas recolectadas durante el evento climático. En un video viral, se le escucha pedir directamente una pizza preparada con el reptil. Poco después, un empleado del local muestra cómo arma la receta, que incluye aceite de oliva, queso, tocino, venado y trozos de iguana.

Antes de meterla al horno, el trabajador comenta: “Esto se ve una locura”.

Izquierdo fue el primero en probarla. Tras darle un gran mordisco, su reacción quedó registrada en cámara: “Increíble”. Más tarde describió el sabor como similar al de las patas de rana, con un ligero toque dulce.

El fenómeno detrás de las iguanas que caen de los árboles

El inusual platillo es consecuencia directa del frente frío que afectó recientemente al sur de Florida. Las iguanas verdes, al ser animales de sangre fría, dependen del calor ambiental para mantener sus funciones corporales. Cuando la temperatura desciende bruscamente, entran en un estado conocido como “torpor por frío”.

Ryan Izquierdo explicó que, durante este proceso, los reptiles experimentan una especie de parálisis: sus músculos dejan de responder, el cuerpo reduce su actividad y el ritmo cardíaco disminuye para conservar energía. Al perder fuerza, muchas iguanas sueltan las ramas donde descansaban y caen al suelo.

Este fenómeno es bien conocido por los residentes del área, quienes reciben advertencias cada invierno sobre la posible caída de iguanas desde los árboles durante noches especialmente frías.

Izquierdo afirmó haber recolectado más de 90 ejemplares en un solo día, el pasado 30 de enero. Según contó, parte de su objetivo fue educar al público sobre la especie invasora y colaborar con su control.

“Pudimos hacer un buen trabajo retirando iguanas y enseñando a la gente”, dijo en entrevista con CBS News. “Han sido días que voy a recordar para siempre”.

Antes de llevar la carne al restaurante, aseguró que limpió cuidadosamente los animales y utilizó principalmente las patas y la cola para preparar la pizza.

Una especie invasora sin protección legal

La iguana verde no es nativa de Florida y está clasificada como especie invasora. Su presencia representa un problema ambiental y económico, ya que puede dañar infraestructura, jardines, diques y ecosistemas locales.

Por ese motivo, no está protegida por leyes estatales, salvo por las normas contra la crueldad animal.

Durante el reciente evento de frío sostenido, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) emitió una orden ejecutiva temporal que permitió, entre el 1 y 2 de febrero, capturar iguanas aturdidas sin necesidad de permiso y trasladarlas directamente a oficinas designadas del organismo.

Finalizado ese periodo, la FWC aclaró que ya no recibe iguanas en sus sedes y recordó que está prohibido poseerlas o transportarlas fuera de los lineamientos establecidos. También instó a los residentes a sacrificar humanamente a los ejemplares encontrados en propiedades privadas, siempre con autorización del propietario.

El organismo advirtió además que las iguanas pueden recuperarse del torpor más rápido de lo esperado y volverse defensivas, utilizando su cola, dientes y garras. Por ello recomendó usar guantes, mangas largas y contenedores seguros durante su manipulación.

De “pollos de los árboles” a tendencia culinaria

La pizza de Bucks Coal Fired no es el único platillo que ha surgido tras la caída masiva de iguanas. En TikTok y otras plataformas, varios usuarios han compartido videos preparando tacos, omelets y otros alimentos con la carne del reptil, al que muchos llaman “pollo de los árboles” por su sabor.

Uno de esos creadores, llamado Gray Davis, relató haber encontrado más de 20 huevos dentro de una iguana, lo que, según explicó, evitó el nacimiento de decenas de nuevos ejemplares. Su conclusión fue directa: “Si no puedes vencerlas, cómetelas”.

Izquierdo también reveló que preparó un omelet de iguana con tocino, cebolla salteada, pimientos y queso mexicano, al que calificó como “espectacular”.

Aunque muchos usuarios expresaron repulsión en redes sociales, otros celebraron la iniciativa como una forma creativa de aprovechar una especie invasora y reducir su impacto ambiental.

Debido al revuelo generado, Izquierdo adelantó que podrían venir más colaboraciones con Bucks Coal Fired.

“La gente enloqueció por completo”, afirmó. “Así que es seguro decir que habrá más pizzas en camino”.

