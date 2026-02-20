Bad Bunny arrasa en Premio Lo Nuestro 2026 con seis galardones

No hay dudas de que este es el año de Bad Bunny, ya que ha conseguido importantes reconocimientos dentro de la industria musical. Una muestra de esto fueron los seis galardones que se llevó la noche de este 19 de febrero en Premio Lo Nuestro.

El Conejo Malo dominó en la ceremonia que se celebró este jueves en Miami. Los triunfos fueron en las categorías de Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año (DTMF), Álbum Del Año (Debí tirar más fotos), Artista Masculino Urbano, Canción Pop/Urbano (DTMF) y Colaboración Tropical (Café con ron).

Bad Bunny en su presentación del Super Bowl LX. Crédito: Charlie Riedel | AP

Luego le siguió Carín León, quien obtuvo cinco premios. Estos fueron: Colaboración Crossover (Lost in traslation), Canción Pop/Rock (Vivir sin aire), Artista Masculino de Música Mexicana, Canción de Música Mexicana (El amor de mi herida) y Colaboración de Música Mexicana (Si tú me vieras).

La cantante colombiana Karol G también estuvo entre los más ganadores de la noche con Artista Femenina Urbana, Canción Urbana (Latina Foreva) y Colaboración Urbana (+57).

En la lista estuvieron también Maluma, con los premios de Colaboración Urbana (+57), Artista Pop Masculino y Colaboración de Música Mexicana (Si tú me vieras) y Yuridia, quien ganó Mejor Combinación Femenina (Brujería), Canción Mariachi/Ranchera (Sin llorar) y Álbum de Música Mexicana (Sin llorar).

Reconocimientos especiales en Premio Lo Nuestro



Los galardones especiales se distribuyeron de la siguiente manera:

Arcángel: Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.

Juanes: Premio a la Trayectoria.

Paloma San Basilio: Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

Los Bukis: Premio Legado Musical.

Manolo Díaz: Premio Visionario.

La lista del resto de ganadores



Ganadores de dos premios

Cazzu: Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año – Pop (“Con otra”).

Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año – Pop (“Con otra”). Feid: Álbum del Año – Urbano (Ferxxo Vol X: Sagrado) y Colaboración del Año – Urbano (“+57”).

Álbum del Año – Urbano (Ferxxo Vol X: Sagrado) y Colaboración del Año – Urbano (“+57”). Julión Álvarez y su Norteño Banda: Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana y Canción Norteña del Año (“Rey sin reina”).

Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana y Canción Norteña del Año (“Rey sin reina”). Majo Aguilar: Artista Femenina del Año – Música Mexicana y Mejor Combinación Femenina (“Brujería”).

Artista Femenina del Año – Música Mexicana y Mejor Combinación Femenina (“Brujería”). Natti Natasha: Mejor Canción Dembow (“Dem bow”) y Álbum del Año – Tropical (Natti Natasha en amargue).

Mejor Canción Dembow (“Dem bow”) y Álbum del Año – Tropical (Natti Natasha en amargue). Shakira: Tour del Año (Las mujeres ya no lloran world tour) y Colaboración del Año – Pop (“Bésame”).

Ganadores de un premio

Aitana: Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano (“6 de febrero”).

Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano (“6 de febrero”). Alejandro Sanz: Colaboración del Año – Pop (“Bésame”).

Colaboración del Año – Pop (“Bésame”). Alemán / Esaú Ortiz / Luis R Conriquez / Oscar Maydon / Victor Mendivil: Mejor Electro Corrido (“Triple lavada remix”).

Mejor Electro Corrido (“Triple lavada remix”). Becky G: Colaboración del Año – Pop/Urbano (“Que haces”).

Colaboración del Año – Pop/Urbano (“Que haces”). Blessd / DFZM / J Balvin / Ovy On The Drums / Ryan Castro: Colaboración del Año – Urbano (“+57”).

Colaboración del Año – Urbano (“+57”). Camila Fernández: Artista Revelación del Año Femenino.

Artista Revelación del Año Femenino. Camilo / Yami Safdie: Canción del Año – Pop/Balada (“Querida yo”).

Canción del Año – Pop/Balada (“Querida yo”). Daddy Yankee: Mejor Canción de Música Cristiana (“Sonríele”).

Mejor Canción de Música Cristiana (“Sonríele”). Dímelo Flow / Nando Boom: Mejor Canción Dembow (“Dem bow”).

Mejor Canción Dembow (“Dem bow”). Grupo Firme: Canción Banda del Año (“El beneficio de la duda”).

Canción Banda del Año (“El beneficio de la duda”). Grupo Frontera / Xavi: Fusión Música Mexicana del Año (“No capea”).

Fusión Música Mexicana del Año (“No capea”). Ha*Ash: Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock.

Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock. Jon Z / El Alfa / Alofoke Music: Mejor Canción Trap/Hip Hop (“Bum bum”).

Mejor Canción Trap/Hip Hop (“Bum bum”). Kacey Musgraves: Colaboración “Crossover” del Año (“Lost in Translation”).

Colaboración “Crossover” del Año (“Lost in Translation”). Los Pleneros de la Cresta: Colaboración del Año – Tropical (“Café con ron”).

Colaboración del Año – Tropical (“Café con ron”). Maná: Canción del Año – Pop/Rock (“Vivir sin aire”).

Canción del Año – Pop/Rock (“Vivir sin aire”). Manuel Turizo: Colaboración del Año – Pop/Urbano (“Que haces”).

Colaboración del Año – Pop/Urbano (“Que haces”). Marc Anthony / Wisin: La Mezcla Perfecta del Año (“Que me quiera ma'”).

La Mezcla Perfecta del Año (“Que me quiera ma'”). Morat: Álbum del Año – Pop (Ya es mañana).

Álbum del Año – Pop (Ya es mañana). Myke Towers / Quevedo: AfroBeat del Año (“Soleao”).

AfroBeat del Año (“Soleao”). Rauw Alejandro: Canción del Año – Tropical (“Tú con él”).

Canción del Año – Tropical (“Tú con él”). Roa: Artista Revelación del Año Masculino.

Artista Revelación del Año Masculino. Romeo Santos: Artista del Año – Tropical.

Premio Lo Nuestro 2026 lo condujeron Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, en una entrega que contó con momentos memorables para exaltar a la música y el talento latino.

Sigue leyendo:

Lady Gaga agradece a Bad Bunny tras su show en el Super Bowl: “Fue un honor absoluto”

Show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en el más visto de la historia de las redes sociales de la NFL

Cómo Bad Bunny reivindica la cultura puertorriqueña en el Super Bowl 2026