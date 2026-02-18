Bad Bunny realizará su primer concierto en Asia con un show en Tokio

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentará por primera vez en Asia con un concierto en Tokio, Japón.

El astro boricua será el artista principal del evento anual Billions Club Live de Spotify, que este año se llevará a cabo en Tokio, Japón, el sábado, 7 de marzo de 2026. A través de un comunicado de prensa la plataforma musical destacó la capacidad de la música latina de “conectar con fans de todo el mundo”.

“Este evento marca la primera actuación de Bad Bunny en Asia y es un testimonio de su increíble alcance global y del poder de la música latina para conectar con fans de todo el mundo”, indicó un comunicado de prensa de Spotify.

Spotify resaltó el hecho de que Bad Bunny es uno de los artistas con más streaming del mundo. Bad Bunny fue nombrado el artista más escuchado de Spotify por cuarto año consecutivo siendo nombrado el ‘Mejor artista global’ de Spotify

“Tras las históricas actuaciones de Billions Club Live de Ed Sheeran en Dublín, Miley Cyrus en París y The Weeknd en Los Ángeles, nos enorgullece llevar esta experiencia única a un mercado musical clave y celebrar a uno de los artistas con más ‘streaming’ del mundo”.

Este evento tiene una caracteristica especial. Este show está dirigido a los principales fans de Bad Bunny en Spotify y los oyentes más fieles en Japón serán invitados al evento. Durante el show los fans podrán escuchar las 28 canciones de Bad Bunny que superaron los mil millones de streams.

“El evento se llevará a cabo exclusivamente para los principales fans de Bad Bunny en Spotify. Por eso sus oyentes más fieles en Japón serán invitados a participar por la oportunidad de asistir y escuchar en vivo muchas de las canciones que ayudaron a superar los mil millones de ‘streams’”, añadió la comunicación de la empresa de música digital.

Algunas de las canciones de Bad Bunny que superaron los mil millones de reproducciones en Spotify son DÁKITI, Yonaguni, Ojitos Lindos, Me Porto Bonito, La Canción, No me conoce Remix, La Santa, DTMF, Safaera, Baile Inolvidable, entre otras.

Aunque este show se celebrará en medio de la gira ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny, se trata de un evento único e independiente al tour.

Bad Bunny ha tenido una buena racha este 2026. El 2 de febrero se convirtió en el primer latino en ganar un Grammy en la categoría ‘Álbum del Año’ con un álbum totalmente en español. Una semana después causó sensación con su show en el medio tiempo del Super Bowl, siendo el primer latino en protagonizar en solitario este evento.

