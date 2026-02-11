Republicanos de la Cámara de Representantes bloquean esfuerzos para aprobar aranceles de Trump

Un trío de republicanos de la Cámara de Representantes desafió el liderazgo para hundir la votación de procedimiento clave que habría impedido a los legisladores revocar los extensos aranceles globales del presidente Donald Trump.

Los tres republicanos se unieron a todos los demócratas para abatir el esfuerzo, luego de que los líderes del Partido Republicano retrasaran la votación por 7 horas mientras ellos y la Casa Blanca de Trump intentaban convencer a los reticentes.

En una votación partidista que tuvo lugar el lunes, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes dio luz verde a un texto que impediría a los miembros presentar resoluciones para impugnar los aranceles del mandatario republicano hasta el 31 de julio.

En dicho texto se adjuntó una resolución de procedimiento, conocida como norma, sobre una legislación no vinculada. Antes de votar la aprobación final de la legislación, la Cámara debía aprobar en principio la norma, que por lo general es aprobada por el partido mayoritario. No obstante, los republicanos tienen una mayoría muy estrecha y solo pueden darse el lujo de una sola deserción en las votaciones del pleno.

La decisión de introducir lenguaje en la norma llega luego de que una prohibición anterior sobre resoluciones que desaprobaban los aranceles expirara en enero, a la vez que los demócratas planeaban forzar una votación sobre la terminación de los aranceles de Trump a Canadá esta semana.

“Las reglas no son para esto“, declaró el martes el representante republicano Kevin Kiley, de California, antes de la votación. “La regla es llevar los proyectos de ley al pleno y establecer los parámetros del debate. El objetivo no es introducir lenguaje ajeno que amplíe el poder del liderazgo a expensas de nuestros miembros”.

A Kiley se le unieron los representantes republicanos Thomas Massie de Kentucky y Don Bacon de Nebraska para oponerse al lenguaje arancelario, informó CBS News.

A inicios de 2025, el presidente republicano ejerció sus poderes de emergencia para imponer fuertes aranceles a productos procedentes de Canadá, México y China, acusando a dichos países para frenar el flujo de fentanilo migrantes irregulares hacia EE.UU.

Los productos canadienses que cumplen con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá están exentos de los aranceles, aunque Trump amenazó varias veces con imponer gravámenes adicionales contra Canadá ante el deterioro de las relaciones entre las dos naciones. El mandatario republicano también ha amenazado con imponer aranceles más altos a decenas de otros países para solucionar lo que considera prácticas comerciales desleales.

El Senado votó dos veces en 2025 para impedir que Trump impusiera aranceles a Canadá, con cuatro republicanos votando con demócratas.

Pero las votaciones tienen poco peso más allá de brindar una inusual reprimenda al presidente por parte de los republicanos, ya que este puede vetar cualquier desaprobación. El Senado y la Cámara de Representantes necesitarían una mayoría de dos tercios para revocar un veto presidencial, lo cual es algo improbable.

En los alegatos orales de noviembre, el Tribunal Supremo se mostró escéptico sobre la autoridad del primer ejecutivo para imponer aranceles unilateralmente. La decisión de la corte sobre la disputa podría llegar en cualquier momento antes del inicio de su receso de verano a finales de junio o principios de julio.

“La razón de extender esto un poco más, hasta julio, es permitir que la Corte Suprema se pronuncie sobre este caso que todos están observando y esperando. Ese proceso se ha estado desarrollando. Creo que es lógico permitir que continúe”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, en su rueda de prensa semanal.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Louisiana, expresó que el liderazgo y la Casa Blanca estaban presionando a sus integrantes para que se alinearan antes de la votación de procedimiento.

Johnson se mantuvo optimista de que podría alcanzar la meta, incluso cuando los miembros del Partido Republicano criticaron el bloqueo.

