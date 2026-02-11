Estados Unidos pierde a Corbin Carroll para el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Estados Unidos perderá a Corbin Carroll para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de sufrir una lesión en su mano.

El jardinero de los Diamondbacks de Arizona sufrió la lesión en el hueso hamato de su mano derecha durante una práctica este martes.

Carroll estaba previsto como jardinero izquierdo del equipo estadounidense, que luce como uno de los favoritos al título del Clásico Mundial.

Es posible que el jardinero tampoco esté listo para el Opening Day de los Diamondbacks de Arizona ante los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium.

News: Arizona Diamondbacks star outfielder Corbin Carroll broke the hamate bone in his right hand and is undergoing surgery today, sources tell ESPN. He will miss the World Baseball Classic and his ability to play Opening Day is now in question. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 11, 2026

Carroll viene de tener un promedio de bateo de .259 con 146 hits, 31 jonrones, 84 carreras impulsadas y 107 carreras anotadas en 143 juegos en 2025.

Además ganó su primer Bate de Plata. El jardinero de 25 años de edad va camino a su quinta temporada en las Grandes Ligas.

¿Quién podría reemplazar a Corbin Carroll en el Clásico Mundial?

El conjunto de Mark DeRosa tiene a Byron Buxton, Pete Crow Armstrong y Aaron Judge en los jardines, pero no con el perfil que tiene Carroll.

Carroll no es el único jugador que ha sufrido esta lesión en la temporada muerta. Jackson Holliday y Francisco Lindor también tienen molestias en la mano que retrasaría su debut en la temporada.

Jugadores como Kyle Tucker o James Wood podrían ser buenos candidatos a reemplazar al toletero de los Diamondbacks de Arizona.

Tucker tuvo un promedio de bateo de .266 con 133 hits, 22 jonrones, 73 carreras impulsadas y 91 carreras anotadas en 136 juegos en 2025. Ganó su segundo premio Silver Slugger.

Wood bateó .256 con 153 hits, 31 jonrones, 94 carreras impulsadas y 87 carreras anotadas en 157 juegos en 2025.

Queda menos de un mes para el inicio del torneo y apenas una semana para el comienzo de los entrenamientos primaverales.

Sigue leyendo:

Francisco Lindor podría pasar por el quirófano por una lesión en el hueso ganchoso de su mano izquierda

Juan Soto se moverá de posición con los Mets en temporada 2026