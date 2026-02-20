Hombre se declara culpable por intentar apropiarse del New Yorker Hotel en Manhattan

Un hombre de Nueva York que intentó adueñarse del emblemático New Yorker Hotel se declaró culpable de fraude, poniendo fin a una insólita batalla legal que durante años desafió los límites del sistema de vivienda en la ciudad.

El caso, que combinó una laguna legal poco conocida con documentos falsificados y decisiones judiciales controvertidas, captó la atención por la audacia del acusado y por involucrar a uno de los edificios más icónicos de Manhattan.

Mickey Barreto ingresó su declaración de culpabilidad el miércoles ante autoridades de Manhattan, admitiendo que falsificó registros de propiedad en un intento por transferirse a sí mismo la titularidad del hotel. Según fiscales, su maniobra fue más allá de una disputa de vivienda: incluyó la carga de una escritura falsa en un portal oficial de la ciudad para simular que el edificio completo le pertenecía.

La historia comenzó en 2018, cuando Barreto y su pareja pagaron $200 dólares por una noche en una de las más de 1,000 habitaciones del hotel, una torre Art Decó fotografiada incontables veces en el horizonte neoyorquino. Tras esa estadía, Barreto solicitó un contrato de arrendamiento formal, argumentando que su ocupación lo hacía acreedor de protecciones bajo una ley municipal que ampara a inquilinos de habitaciones individuales en edificios construidos antes de 1969.

Cuando la administración del hotel rechazó su petición, Barreto llevó el caso a la corte de vivienda. En una audiencia clave, el hotel no envió representación legal, lo que derivó en que el juez le concediera “posesión” de la habitación. Ese fallo, aunque limitado a un cuarto específico, se convirtió en el eje de la interpretación expansiva que el acusado haría después.

De la posesión de una habitación a la supuesta propiedad total

Barreto sostuvo públicamente que la decisión judicial le otorgaba derechos sobre la totalidad del edificio porque, según su argumento, la propiedad nunca había sido subdividida formalmente. “Nunca tuve intención de cometer fraude. No creo haber cometido fraude alguno”, dijo en declaraciones previas. También afirmó que nunca obtuvo ganancias económicas de la situación.

Sin embargo, la fiscalía de Manhattan presentó una versión distinta. De acuerdo con los cargos, Barreto subió una escritura fraudulenta al sistema de registros de la ciudad que aparentaba transferirle la propiedad completa del hotel. Posteriormente, intentó cobrar renta a otro huésped y exigió que el banco del establecimiento transfiriera las cuentas a su nombre.

La propiedad y su vínculo religioso

El edificio es actualmente propiedad de la Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, organización fundada en Corea del Sur por el fallecido reverendo Sun Myung Moon, quien se proclamaba mesías. La institución religiosa no respondió a solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico por parte de distintas agencias de noticias y medios de comunicación.

El caso puso bajo la lupa la normativa que protege a los llamados “single-room occupants” en construcciones antiguas de Nueva York, una figura legal pensada para evitar desalojos arbitrarios en edificios con habitaciones individuales. Expertos en vivienda señalan que, si bien la ley busca salvaguardar derechos básicos, su interpretación requiere límites claros y no puede extenderse a la apropiación total de un inmueble.

Desalojo, evaluación psiquiátrica y sentencia

Tras años de litigio, Barreto fue desalojado del hotel en 2024 y acusado de múltiples cargos de fraude grave. En un momento del proceso judicial, fue declarado no apto para enfrentar juicio y se le ordenó recibir tratamiento psiquiátrico. Finalmente, como parte del acuerdo de culpabilidad, recibió una condena de 6 meses de prisión (pena que ya cumplió) y 5 años de libertad condicional, según un portavoz del fiscal de distrito de Manhattan.

El New Yorker Hotel, inaugurado en 1930 y ubicado en el corazón de Manhattan, ha sido durante décadas un símbolo arquitectónico y turístico. Que su titularidad apareciera, aunque fuera brevemente en documentos electrónicos, a nombre de un particular sin respaldo legal, evidenció fallas administrativas que ya han sido objeto de revisión.

