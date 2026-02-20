Infracciones comunes que puedes evitar en Estados Unidos en 2026

Conducir en Estados Unidos implica cumplir normas administrativas y de seguridad que, de no respetarse, pueden derivar en multas, recargos o la suspensión de privilegios. En 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) continúa sancionando infracciones frecuentes que muchos conductores cometen por descuido o desconocimiento. A continuación te explicamos cuáles son esas faltas y cómo prevenirlas para que puedas evitar gastos inesperados y problemas legales.

El uso del teléfono al volante es una de las sacciones más comunes actualmente y también una de las más peligrosas. Crédito: Geber86 | Shutterstock

Circular con registro o sticker vencido

Una de las sanciones más comunes es manejar con el registro del vehículo expirado o sin el sticker actualizado en la placa. Aunque el pago se haya realizado recientemente, no portar la calcomanía o la tarjeta de registro puede generar multas durante una parada de tráfico.

Revisa siempre la fecha de vencimiento del registro de tu vehículo con anticipación, paga a tiempo y guarda el comprobante hasta recibir el sticker. Colócalo de inmediato en la placa correspondiente.

No contar con seguro de auto vigente

California exige un seguro de responsabilidad civil mínimo. Conducir sin cobertura activa puede implicar multas elevadas, suspensión del registro y hasta la inmovilización del vehículo. En 2026, los cruces electrónicos facilitan la detección de pólizas vencidas.

Para evitar esta falta, acostúmbrate a programar alertas de renovación, verifica que los pagos se reflejen correctamente y lleva prueba de seguro válida (física o digital).

Omitir la prueba de emisiones (smog check)

Muchos vehículos deben aprobar una prueba de emisiones antes de renovar el registro. Intentar renovar sin este requisito bloquea el trámite y, si se conduce con el registro vencido, implica a sanciones.

Confirma si tu auto requiere smog check, agenda la prueba con tiempo y conserva el comprobante hasta completar la renovación.

Cambios de dirección no reportados

No actualizar tu dirección puede provocar que avisos oficiales no lleguen a tiempo, lo que deriva en renovaciones tardías y multas. En 2026, esta omisión sigue siendo una causa frecuente de sanción indirecta.

Reporta cualquier cambio de domicilio dentro del plazo establecido y verifica que tu información esté correcta en los registros.

Licencia vencida o categoría incorrecta

Conducir con licencia expirada, suspendida o con una categoría que no corresponde al tipo de vehículo (por ejemplo, uso comercial) conlleva sanciones serias que pueden terminar afectando tu historial de conducción a largo plazo.

Revisa la vigencia de tu licencia, cumple los requisitos de renovación y asegúrate de tener la clase adecuada para el vehículo que manejas.

Uso indebido de placas o stickers

Placas alteradas, stickers dañados, ilegibles o colocados de forma incorrecta pueden generar multas. También se sanciona el uso de placas que no corresponden al vehículo.

Mantén placas limpias y visibles, reemplaza stickers dañados y verifica que los datos coincidan con tu registro.

Multas acumuladas y falta de pago

Ignorar multas o citaciones puede hacer que el problema empeore: se añaden recargos y, en casos graves, se bloquean trámites del vehículo o la licencia.

Para evitar estos inconvenientes, atiende cualquier citación a tiempo, paga o impugna dentro de los plazos y guarda los comprobantes.

Las leyes de tránsito están hechas para proteger tu vida y la de otras personas, por eso es tan necesario cumplirlas. Crédito: kamitana | Shutterstock

Consejos prácticos para mantenerte al día

Adoptar hábitos simples reduce riesgos: crea recordatorios anuales, conserva documentos en el vehículo, revisa avisos oficiales y utiliza canales formales para trámites. Además, evita intermediarios no autorizados que prometen “atajos” o descuentos inexistentes.

En 2026, muchas sanciones del DMV se originan por descuidos administrativos más que por conductas graves al volante. Mantener tu información actualizada, cumplir fechas y revisar requisitos con anticipación te permitirá conducir con tranquilidad, proteger tu presupuesto y evitar contratiempos legales.

