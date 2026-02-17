Nueva York endurece el sistema de puntos de licencia: más multas y sanciones más severas

Desde este lunes 16 de febrero, el estado de Nueva York aplica un sistema de puntos más estricto para las infracciones de tránsito, una medida que podría impactar directamente a miles de conductores. Las autoridades estatales confirmaron que el nuevo esquema reduce el umbral para la suspensión de la licencia y aumenta las penalidades por varias violaciones comunes, incluyendo el exceso de velocidad y el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Bajo las reglas actualizadas, los conductores podrán enfrentar la suspensión de su licencia tras acumular 10 puntos en un período de 24 meses. Anteriormente, el límite era de 11 puntos en un lapso de 18 meses. Esto significa que ahora los puntos permanecerán activos por más tiempo en el historial del conductor, aumentando la probabilidad de sanciones más severas.

“Los puntos permanecerán en su licencia durante más tiempo y 11 puntos es el umbral a partir del cual su licencia puede ser suspendida o revocada”, explicó Robert Sinclair Jr., portavoz de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), en declaraciones recogidas por Fox 5. Aunque el nuevo sistema establece la suspensión con 10 puntos en 24 meses, las autoridades recordaron que ciertas infracciones graves aún pueden alcanzar o superar el umbral automáticamente.

¿Por qué cambia el sistema de puntos en Nueva York?

Funcionarios estatales sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad vial y retirar de las carreteras a los conductores reincidentes o que representan un riesgo significativo.

“Tenemos la esperanza de que esto haga que los conductores lo piensen 2 veces, especialmente después de recibir una infracción, antes de participar en comportamientos que los pongan en riesgo de recibir una segunda multa”, señaló Alec Slatkey, también portavoz de AAA.

Según el estado, el endurecimiento del sistema responde a un aumento sostenido en comportamientos peligrosos al volante, incluyendo distracciones por dispositivos móviles y exceso de velocidad. Las autoridades argumentan que la ampliación del período de evaluación de 18 a 24 meses busca generar un efecto disuasivo más fuerte y prolongado.

Considera que hay faltas frente al volante que ahora te harán acumular más puntos en contra y que podrían hacer que pierdas tu licencia si reincides en las faltas. (Foto: Shutterstock)

Nuevas penalidades por infracciones comunes

El sistema actualizado incrementa los puntos asignados a varias violaciones frecuentes:

* Exceso de velocidad: Conducir hasta 10 millas por hora por encima del límite ahora genera 4 puntos en lugar de 3. Este cambio puede afectar a miles de conductores, ya que es una de las infracciones más comunes en el estado.

* Uso del teléfono celular mientras se conduce: La sanción sube de 5 a 6 puntos. Las autoridades han insistido en que la conducción distraída es una de las principales causas de accidentes en Nueva York.

* Conducción temeraria: Aumenta de 5 a 8 puntos, una diferencia significativa que puede acercar rápidamente a un conductor al nuevo umbral de suspensión.

Además, ciertas infracciones que antes no generaban puntos ahora sí lo harán:

* Conducir con una luz trasera o delantera rota: un punto por cada luz defectuosa.

* Realizar un giro en U ilegal: 2 puntos.

Estos ajustes reflejan un enfoque más integral hacia la seguridad vial, incluyendo aspectos mecánicos del vehículo que pueden influir en la visibilidad y el riesgo en carretera.

Infracciones graves superan el nuevo límite

Las violaciones relacionadas con alcohol o drogas ahora resultan en 11 puntos, lo que supera directamente el nuevo umbral de suspensión de 10 puntos en 24 meses. Operar un vehículo sin licencia también conlleva 11 puntos.

Esto implica que una sola condena por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas puede desencadenar la suspensión inmediata de la licencia.

AAA advirtió que el endurecimiento podría derivar en un aumento del número de conductores que pierdan temporalmente su privilegio de conducir. Sin embargo, funcionarios estatales insisten en que la prioridad es reducir accidentes y salvar vidas.

¿Qué deben hacer los conductores ahora?

Con las nuevas reglas ya en vigor, expertos recomiendan a los conductores revisar su historial de manejo y mantenerse informados sobre su acumulación de puntos. Bajo el nuevo esquema, incluso infracciones aparentemente menores pueden sumar rápidamente y acercar al límite de suspensión.

También es clave adoptar hábitos de conducción más prudentes:

* Respetar estrictamente los límites de velocidad.

* Evitar el uso del teléfono móvil sin sistema manos libres.

* Verificar regularmente que todas las luces del vehículo funcionen correctamente.

* Evitar maniobras prohibidas como giros en U ilegales.

El cambio en el período de acumulación, de 18 a 24 meses, significa que los errores permanecerán más tiempo en el registro del conductor, reduciendo el margen para reincidir sin consecuencias mayores.

Debate entre seguridad y sanciones más duras

Mientras el estado defiende la reforma como una herramienta para mejorar la seguridad en las carreteras, algunos conductores expresan preocupación por el impacto económico y laboral que podría tener una suspensión.

Perder la licencia puede afectar directamente a trabajadores que dependen de su vehículo para trasladarse a sus empleos o cumplir responsabilidades familiares. Sin embargo, las autoridades subrayan que el sistema está diseñado para enfocarse en quienes acumulan múltiples infracciones o cometen faltas graves.

La expectativa oficial es que el nuevo umbral de 10 puntos en 24 meses funcione como advertencia temprana. Tras recibir una primera multa, el conductor sabrá que el margen para reincidir es ahora más estrecho y que los puntos permanecerán activos durante un período más largo.

En un contexto donde la seguridad vial sigue siendo una prioridad estatal, Nueva York apuesta por un enfoque más estricto con la esperanza de modificar conductas peligrosas. El mensaje es claro: las reglas son más severas y el margen de error, más reducido.

Sigue leyendo:

* Licencia de conducir en Florida: la razón por la que podrías repetir el examen aunque lo apruebes

* Documentos que acepta el DMV de NY para la licencia

* Gobierno amenaza retener fondos federales a 8 estados por irregularidades en licencias comerciales para inmigrantes