Melania Trump, demandada por el autor Michael Wolff tras supuestas amenazas por caso Epstein

El escritor Michael Wolff presentó una demanda contra la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a quien acusa de intentar intimidarlo para evitar que escriba sobre sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein, el fallecido financista y delincuente sexual.

Según el documento judicial publicado por NBC News, Trump habría amenazado con una acción legal de mil millones de dólares para impedir la publicación de ese contenido.

La demanda, registrada este martes ante la Corte Suprema de Nueva York, sostiene que las advertencias de la primera dama buscan “acosar, intimidar o castigar” al autor por ejercer su libertad de expresión.

Wolff, conocido por su libro Fire and Fury, afirma que las acciones de Trump representan un intento deliberado por silenciarlo tras sus recientes declaraciones sobre el tema.

El expediente incluye una carta enviada por el abogado de Melania Trump, Alejandro Brito, en la que exige al escritor retractarse públicamente y presentar una compensación económica por el “daño causado”, detalló NBC.

En la misiva, el abogado reclama además que Wolff ofrezca disculpas por los comentarios que hizo este año al medio The Daily Beast y en un pódcast del mismo sitio, donde vinculó a la primera dama con el entorno de Epstein.

The Daily Beast eliminó posteriormente el artículo en cuestión y publicó una nota del editor en la que admitió que el texto “no cumplía con sus estándares”. En su lugar, la publicación ofreció una retractación y una disculpa a Melania Trump.

Melania “orgullosa”

La oficina de la primera dama respondió con firmeza a las acusaciones de Wolff, afirmando en un comunicado que Melania “está orgullosa de seguir enfrentándose a quienes difunden falsedades maliciosas y difamatorias mientras intentan obtener atención inmerecida y dinero de su conducta ilegal”.

En un video publicado el miércoles en Instagram, el autor sostuvo que espera poder citar a declarar a Donald y Melania Trump en el marco del proceso.

“Para ser sincero, no hay nada que me gustaría más que Donald Trump y Melania Trump prestaran juramento ante un taquígrafo judicial y descubrir todos los detalles de su relación con Epstein”, señaló.

Melania Trump no enfrenta cargos ni ha sido acusada de ningún delito relacionado con Epstein.

