Neymar podría retirarse en diciembre tras el Mundial 2026

El brasileño Neymar dejó entrever que su etapa en el fútbol profesional podría acercarse al final una vez concluya su actual vínculo con el Santos FC, que expira en diciembre próximo. El atacante reconoció que aún no tiene claridad sobre lo que ocurrirá en 2027 y que tomará la decisión “día a día”, guiándose por lo que sienta en ese momento.

“No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón”, afirmó el jugador en una entrevista difundida por CazéTV.

El exfutbolista del FC Barcelona, Paris Saint-Germain y Al‑Hilal explicó que vive su carrera temporada a temporada y considera que el presente año será clave tanto para el Santos como para la selección brasileña, especialmente con el Mundial 2026 en el horizonte, torneo al que aspira llegar tras un largo periodo marcado por lesiones.

En ese sentido, recordó que decidió retrasar su regreso a las canchas después de someterse a una artroscopia en diciembre, con la intención de volver en plenitud física. “Quiero regresar al 100 %, sin dolor ni miedo”, comentó.

Neymar, de 34 años, también habló de las críticas que ha recibido en los últimos meses y defendió el trabajo que viene realizando con el club paulista. “Sé que mucha gente dice muchas tonterías. No saben del día a día, pero hay que aguantar”, señaló, al tiempo que agradeció el apoyo de sus amigos durante su recuperación.

