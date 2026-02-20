Patinadora polaca Kamila Sellier sufrió una brutal herida en el rostro en los Juegos Olímpicos de Invierno (Video)

La patinadora polaca Kamila Sellier sufrió una grave lesión este viernes durante los cuartos de final de los 1,500 metros de pista corta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, luego de verse involucrada en un accidente con la estadounidense Kristen Santos-Griswold.

El incidente ocurrió en el sexto heat de clasificación, cuando Sellier perdió el equilibrio y cayó al hielo, impactando con Santos-Griswold. En la colisión, la cuchilla del patín de la estadounidense golpeó el rostro de la polaca, que terminó deslizándose contra el muro protector antes de recibir atención médica en la pista. La deportista fue trasladada desde la Arena de Assago a un hospital cercano.

El jefe de prensa del equipo polaco, Konrad Niedźwiedzki, explicó al medio Polsatsport que Sellier sufrió cortes en la mejilla y el párpado que requirieron sutura, aunque no descartó una posible fractura del pómulo a la espera de los estudios hospitalarios.

Another look at the horrible Kamila Sellier speed skating accident. When it is slowed down like this you can see how close it was to leaving her partially blinded. pic.twitter.com/cefobBcW7V — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 20, 2026

Santos-Griswold fue descalificada de la prueba, presuntamente por una maniobra ilegal previa al choque. La estadounidense evitó hacer comentarios tras la carrera, que continuó una vez atendida la emergencia.

Sellier, medallista europea en varias oportunidades, permanece bajo evaluación médica mientras el equipo polaco espera conocer el alcance definitivo de sus lesiones.

