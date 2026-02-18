Atleta Ucraniano recibe donación de $200,000 tras expulsión por un casco en los Juegos Olímpicos de Invierno

El deportista ucraniano Vladyslav Heraskevych recibió una donación de $200,000 dólares por parte de Rinat Akhmetov, presidente del Shakhtar Donetsk, luego de ser apartado de la competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La suma entregada equivale al premio que reciben los atletas ucranianos por ganar una medalla de oro olímpica. Según informó el club en su página oficial, la decisión fue tomada tras una reunión entre la Fundación Rinat Akhmetov y el propio Heraskevych.

El skeletonista, de 27 años, utilizó durante sesiones de entrenamiento un casco con fotografías de atletas ucranianos fallecidos en la guerra contra Rusia. El COI consideró que el mensaje vulneraba las normas de neutralidad política del movimiento olímpico y le advirtió que no podría competir si mantenía esa indumentaria. Finalmente, quedó fuera de la prueba oficial.

Respaldo total del Shaktar

Akhmetov defendió públicamente al deportista tras anunciar la donación:“A Vlad Heraskevych se le negó la oportunidad de competir por la victoria en los Juegos Olímpicos, pero regresa a Ucrania como un auténtico ganador”.

El empresario agregó que el reconocimiento moral recibido por el atleta es la mayor recompensa, aunque subrayó la importancia de que cuente con recursos para continuar su carrera y su labor de representación internacional.

El dinero será canalizado a través de la fundación benéfica del propio Heraskevych, con el objetivo de financiar su preparación deportiva y respaldar sus iniciativas en defensa de Ucrania.

